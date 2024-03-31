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Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! 7 ilde belediye el değiştirdi: CHP ülke genelinde 1. parti... İşte o iller

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
31.03.2024 20:30
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2024 seçimlerinde sandıktan 'sürpriz' çıktı. 81 ilde yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başına giderken, açıklanan ilk seçim sonuçlarıyla birlikte; haritanın rengi değişti, bazı iller turuncudan kırmızıya dönerken, bazı illerde de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Eskişehir, Manisa, Kilis, Adıyaman, Afyonkarahisar, Giresun ve Amasya'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. İşte 2024 seçim sonuçlarıyla ilgili detaylar...

Türkiye bugün sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerdeki sonuçlar yayın yasağının kalkmasıyla birlikte ortaya çıktı. Türkiye genelinde sayım işlemleri devam ederken CHP'nin AK Parti'nin önünde seyrettiği görülüyor. Türkiye genelinde anlık olarak CHP %39.39 oy oranıyla birinci parti görülürken, AK Parti %37.96'lık oy oranıyla ikinci sırada. CHP ve AK Parti'yi, %5.32'lik oy oranıyla üçüncü parti konumunda.

Yaklaşık 61 milyonun sandık başına gittiği seçimlerde önceden AK Parti'de olan bazı illerin CHP'ye geçtiği görüldü. İşte tek tek o iller!

Yerel Seçim 2024

Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! 7 ilde belediye el değiştirdi: CHP ülke genelinde 1. parti... İşte o iller

ADIYAMAN

ADIYAMAN

CHP: %49,53

AK Parti: %28,28

Yeniden Refah: %13,69

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR

CHP: %50,64

AK Parti: %31,69

MHP: %10,83

AMASYA

AMASYA

CHP: %40,58

AK Parti: %28,77

MHP: %22,58

ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

CHP: %44,31

AK Parti: %42,19

İYİ Parti: %5,67

GİRESUN

GİRESUN

CHP: %57,01

AK Parti: %39,83

Yeniden Refah: %1,16

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seçim sonuçları Manisa Adıyaman Amasya Eskişehir Giresun Kilis Afyonkarahisar Seçim 2024
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