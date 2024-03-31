Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! 7 ilde belediye el değiştirdi: CHP ülke genelinde 1. parti... İşte o iller

Türkiye bugün sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerdeki sonuçlar yayın yasağının kalkmasıyla birlikte ortaya çıktı. Türkiye genelinde sayım işlemleri devam ederken CHP'nin AK Parti'nin önünde seyrettiği görülüyor. Türkiye genelinde anlık olarak CHP %39.39 oy oranıyla birinci parti görülürken, AK Parti %37.96'lık oy oranıyla ikinci sırada. CHP ve AK Parti'yi, %5.32'lik oy oranıyla üçüncü parti konumunda.

Yaklaşık 61 milyonun sandık başına gittiği seçimlerde önceden AK Parti'de olan bazı illerin CHP'ye geçtiği görüldü. İşte tek tek o iller!

