Schengen derdi bitti, yeni dönem başladı: Yunan adalarına 'kapıda vize' ücreti belli oldu! Bu adalarda her hafta tatil yapabilirsiniz

Artık Yunan adalarında her hafta tatil yapmak mümkün! İlk aşamada 5 Yunan adasının uygulama kapsamında olacağı belirtilmişti ancak uygulama 10 adayla başladı. 'Kapıda vize' uygulamasıyla ziyaret edilebilecek Yunan adaları merak edilirken "Yunan adaları kapıda vize ücreti ne kadar?" sorusu da yanıtını buldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

