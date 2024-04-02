Schengen derdi bitti, yeni dönem başladı: Yunan adalarına 'kapıda vize' ücreti belli oldu! Bu adalarda her hafta tatil yapabilirsiniz

Artık Yunan adalarında her hafta tatil yapmak mümkün! İlk aşamada 5 Yunan adasının uygulama kapsamında olacağı belirtilmişti ancak uygulama 10 adayla başladı. 'Kapıda vize' uygulamasıyla ziyaret edilebilecek Yunan adaları merak edilirken "Yunan adaları kapıda vize ücreti ne kadar?" sorusu da yanıtını buldu.
Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı ziyaret etmişti. Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşlara 10 Yunan adasında 7 günlük vize uygulamasının hayata geçirileceğini duyurmuştu.
Associated Press'te yer alan habere göre; Yunanistan'ın Rodos adasındaki yetkililer, yeni dönemin 1 Nisan Pazartesi itibarıyla başladığını duyurdu.
Vize, Türk vatandaşların Schengen bölgesine tam erişim için başvurmak zorunda kalmadan 10 Yunan adasını bir haftaya kadar ziyaret etmelerine olanak sağlıyor.
Yunan yetkililerin açıklamasına göre vize maliyeti 60 Euro olarak belirlendi. Kapıda vize pasaport kontrolü ile parmak izi kaydını içerecek. Diğer AB ülkelerine seyahat ise mümkün olmayacak.
7 günlük vize şimdilik 10 Yunan adasını kapsıyor: Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Leros, Kalimnos, Simi ve Limni. Daha küçük adaların haziran ayında kapsama alınması öngörülüyor.