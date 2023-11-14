Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vizesi için internet üzerinden başvuru yapılmasına olanak tanıyan yeni düzenlemeyi kabul etti.
BBC Türkçe’nin haberine göre, AB’nin gerekli altyapıyı hazırlamasının ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Schengen vizesine tabi ülkelerin vatandaşları, belirli koşullar dışında konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmeden, online vize başvurusunda bulunabilecek.
İŞTE AKILLARDAKİ SORULARIN YANITLARI
Dijital vize başvurusu ne zaman yürürlüğe girecek?
AB Seyahat Bilgileri ve Seyahat Yetkilendirme Sistemi
(ETIAS) üzerinden dijital başvuru platformun geliştirilmesi 2024'te başlayacak.
Başvuruların 2026'dan itibaren başlaması öngörülüyor. 5 yıllık geçiş döneminin
ardından tüm üye ülkeler 2031'de dijital başvuru sistemini kullanmaya
başlayacak.
Dijital başvuru ile vize almak kolaylaşacak mı?
Yeni düzenleme ile vize başvurusu daha kolay yapılabilecek.
Başvuru sahipleri, konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmek zorunda
kalmayacak. Ancak başvuru için gerekli belge ve değerlendirme koşullarında bir
değişiklik olmayacak. Gerekli koşullara sahip olmayan kişilerin başvurusu reddedilecek.
3
Dijital Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılacak?
Schengen vizesine ihtiyaç duyan kişiler önce sistem üzerinde
güvenli bir hesap oluşturacak. Bu hesap üzerinden başvuru formu doldurup,
kendilerinden istenen gerekli belgeleri yükleyecekler. Daha sonra vize ücretini
internet üzerinden ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sistem, başvuruyu
otomatik olarak seyahatin ana varış noktasının bulunduğu Schengen ülkesine
yönlendirecek. Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu platform üzerinden
takip edebilecek. Vize onaylandıktan sonra, başvuru sahipleri vizelerine
internet üzerinden erişebilecek. Gerekirse vize süreleri online olarak da
uzatılabilecek. Başvuru sahipleri, sohbet kutusu ve sıkça sorulan sorular gibi
uygulamalarla, işlem sırasında gerekli desteği alabilecekler.
Dijital vize daha mı güvenli olacak?
AB Komisyonu’na göre, pasaportlara işlenen kâğıt üzerindeki
vizeler, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı daha hassas. Bu da AB'nin güvenliği
için risk oluşturuyor. Dijital vize, Vize Bilgi Sistemi'nde bir tür elektronik
dosya olacak ve bu nedenle artık sahtecilik ve dolandırıcılık önlenebilecek.
Dijital ortam dışında hâlâ kağıda basılı vize için de başvuru yapılabilecek mi?
Schengen vizesi konusunda insani sebepler söz konusu
olduğunda, özel hükümler uygulanabilecek ve kâğıt üzerinde vize talep
edilebilecek. Ayrıca serbest dolaşım haklarını kullanan AB/Avrupa Ekonomik
Alanı vatandaşlarının aile üyeleri de başvurularını kağıt üzerinde sunabilecek.