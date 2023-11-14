FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

14.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu Schengen vizesi için internetten başvurunun önünü açan düzenlemeyi kabul etti. Türkiye dahil Schengen'e tabi ülkelerin vatandaşları konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmeden vize başvurusu yapabilecek. Peki dijital Schengen dönemi ne zaman başlayacak? Vize almak kolaylaşacak mı? Dijital Schengen için başvuru nasıl yapılacak? İşte dijital Schengen'e dair tüm soruların yanıtları...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vizesi için internet üzerinden başvuru yapılmasına olanak tanıyan yeni düzenlemeyi kabul etti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, AB’nin gerekli altyapıyı hazırlamasının ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Schengen vizesine tabi ülkelerin vatandaşları, belirli koşullar dışında konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmeden, online vize başvurusunda bulunabilecek.


Canlı Borsa Yönlendirme

İŞTE AKILLARDAKİ SORULARIN YANITLARI

Dijital vize başvurusu ne zaman yürürlüğe girecek?

Dijital vize başvurusu ne zaman yürürlüğe girecek?
AB Seyahat Bilgileri ve Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) üzerinden dijital başvuru platformun geliştirilmesi 2024'te başlayacak. Başvuruların 2026'dan itibaren başlaması öngörülüyor. 5 yıllık geçiş döneminin ardından tüm üye ülkeler 2031'de dijital başvuru sistemini kullanmaya başlayacak.

Dijital başvuru ile vize almak kolaylaşacak mı?

Dijital başvuru ile vize almak kolaylaşacak mı?
Yeni düzenleme ile vize başvurusu daha kolay yapılabilecek. Başvuru sahipleri, konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmek zorunda kalmayacak. Ancak başvuru için gerekli belge ve değerlendirme koşullarında bir değişiklik olmayacak. Gerekli koşullara sahip olmayan kişilerin başvurusu reddedilecek.

3

3
Dijital Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılacak? Schengen vizesine ihtiyaç duyan kişiler önce sistem üzerinde güvenli bir hesap oluşturacak. Bu hesap üzerinden başvuru formu doldurup, kendilerinden istenen gerekli belgeleri yükleyecekler. Daha sonra vize ücretini internet üzerinden ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sistem, başvuruyu otomatik olarak seyahatin ana varış noktasının bulunduğu Schengen ülkesine yönlendirecek. Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu platform üzerinden takip edebilecek. Vize onaylandıktan sonra, başvuru sahipleri vizelerine internet üzerinden erişebilecek. Gerekirse vize süreleri online olarak da uzatılabilecek. Başvuru sahipleri, sohbet kutusu ve sıkça sorulan sorular gibi uygulamalarla, işlem sırasında gerekli desteği alabilecekler.

Dijital vize daha mı güvenli olacak?

Dijital vize daha mı güvenli olacak?
AB Komisyonu’na göre, pasaportlara işlenen kâğıt üzerindeki vizeler, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı daha hassas. Bu da AB'nin güvenliği için risk oluşturuyor. Dijital vize, Vize Bilgi Sistemi'nde bir tür elektronik dosya olacak ve bu nedenle artık sahtecilik ve dolandırıcılık önlenebilecek.

Dijital ortam dışında hâlâ kağıda basılı vize için de başvuru yapılabilecek mi?

Dijital ortam dışında hâlâ kağıda basılı vize için de başvuru yapılabilecek mi?
Schengen vizesi konusunda insani sebepler söz konusu olduğunda, özel hükümler uygulanabilecek ve kâğıt üzerinde vize talep edilebilecek. Ayrıca serbest dolaşım haklarını kullanan AB/Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlarının aile üyeleri de başvurularını kağıt üzerinde sunabilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
schengen vizesi
En Çok Okunan Haberler
13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Motorin fiyatları yeniden değişti

Motorin fiyatları yeniden değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.