Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen vizesi için internet üzerinden başvuru yapılmasına olanak tanıyan yeni düzenlemeyi kabul etti. BBC Türkçe’nin haberine göre, AB’nin gerekli altyapıyı hazırlamasının ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, Schengen vizesine tabi ülkelerin vatandaşları, belirli koşullar dışında konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmeden, online vize başvurusunda bulunabilecek.



İŞTE AKILLARDAKİ SORULARIN YANITLARI

Dijital vize başvurusu ne zaman yürürlüğe girecek? AB Seyahat Bilgileri ve Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) üzerinden dijital başvuru platformun geliştirilmesi 2024'te başlayacak. Başvuruların 2026'dan itibaren başlaması öngörülüyor. 5 yıllık geçiş döneminin ardından tüm üye ülkeler 2031'de dijital başvuru sistemini kullanmaya başlayacak.

Dijital başvuru ile vize almak kolaylaşacak mı? Yeni düzenleme ile vize başvurusu daha kolay yapılabilecek. Başvuru sahipleri, konsolosluk ya da büyükelçiliklere gitmek zorunda kalmayacak. Ancak başvuru için gerekli belge ve değerlendirme koşullarında bir değişiklik olmayacak. Gerekli koşullara sahip olmayan kişilerin başvurusu reddedilecek.

3 Dijital Schengen vizesi başvurusu nasıl yapılacak? Schengen vizesine ihtiyaç duyan kişiler önce sistem üzerinde güvenli bir hesap oluşturacak. Bu hesap üzerinden başvuru formu doldurup, kendilerinden istenen gerekli belgeleri yükleyecekler. Daha sonra vize ücretini internet üzerinden ödeyerek başvurularını tamamlayacaklar. Sistem, başvuruyu otomatik olarak seyahatin ana varış noktasının bulunduğu Schengen ülkesine yönlendirecek. Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu platform üzerinden takip edebilecek. Vize onaylandıktan sonra, başvuru sahipleri vizelerine internet üzerinden erişebilecek. Gerekirse vize süreleri online olarak da uzatılabilecek. Başvuru sahipleri, sohbet kutusu ve sıkça sorulan sorular gibi uygulamalarla, işlem sırasında gerekli desteği alabilecekler.

Dijital vize daha mı güvenli olacak? AB Komisyonu’na göre, pasaportlara işlenen kâğıt üzerindeki vizeler, dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı daha hassas. Bu da AB'nin güvenliği için risk oluşturuyor. Dijital vize, Vize Bilgi Sistemi'nde bir tür elektronik dosya olacak ve bu nedenle artık sahtecilik ve dolandırıcılık önlenebilecek.