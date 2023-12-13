Seçil Erzan'dan sonra şimdi de muhesebeci Betül! İzmir'de 100 milyonluk vurgun yaptı, ortalıktan kayboldu

Yüksek karlı fon vaadiyle ünlü futbolcu ve iş insanlarını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan dolandırıcılık olayının bir benzeri ise bu kez İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan ve yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.



