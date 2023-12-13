FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Seçil Erzan'dan sonra şimdi de muhesebeci Betül! İzmir'de 100 milyonluk vurgun yaptı, ortalıktan kayboldu

Seçil Erzan'dan sonra şimdi de muhesebeci Betül! İzmir'de 100 milyonluk vurgun yaptı, ortalıktan kayboldu

13.12.2023 10:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçil Erzan'ın yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmasının yankıları sürerken, benzer bir haber bu kez İzmir'den geldi. Tire ilçesinde iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan Betül K. vatandaşlardan topladığı paralarla ortadan kayboldu. Betül K.'ın yaklaşık 100 milyon TL vurgun yaptığı belirtiliyor.

Yüksek karlı fon vaadiyle ünlü futbolcu ve iş insanlarını dolandıran banka müdürü Seçil Erzan, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Günlerdir konuşulan dolandırıcılık olayının bir benzeri ise bu kez İzmir'de yaşandı. Tire ilçesinde, iddiaya göre kendisini muhasebeci ve finans uzmanı olarak tanıtan ve yüksek kar payı vaadiyle vatandaşlardan para alan Betül K., topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başladı.


Keşfet

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÖRDÜ

ÖRÜMCEK AĞI GİBİ ÖRDÜ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; ilk süreçte vatandaşlar para kazanırken Betül K. ise adeta örümcek ağı gibi ördüğü sistemimi olabildiğince büyüttü. Dolandırılan vatandaşların iddiasına göre Betül K., son iki yılda kademe kademe ödeme yapmayı durdurdu.

100 MİLYON LİRA TOPLADI

100 MİLYON LİRA TOPLADI

Yaklaşık 100 milyon lira civarında vurgun yaptığı tahmin edilen Betül K. ortalıktan kaybolunca vatandaşlar soluğu adliyede aldı. Bazı vatandaşların yüksek kazanç elde etmek amacıyla 5 milyon liraya kadar Betül K.'ya teslim ettiği kaydedildi.

KAÇMADAN ÖNCE SON VURGUN

KAÇMADAN ÖNCE SON VURGUN

Çok sayıda vatandaşın ise kimliklerinin açığa çıkmaması adına çekingen davrandıkları ve şikayetçi olmadıkları aktarıldı.

Eski eşi devlet hastanesinde temizlik çalışanı olan Betül K.'nın ilçeyi terk ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarını da kapattığı iddia edildi.

Öte yandan, Betül K.'nın Tire'den ayrılmadan hemen önce çay ocağı işleten bir kadının parasını borsada işleterek 3 milyon lira kazandığı ve bu parayı da sahibine geri ödemeyerek ortadan kaybolduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir tire
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

Galatasaray'ın yıldızına sert sözler! "Bu kadar vurdumduymazlık olmaz"

11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

11 ilde orman sınırları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

12 yaşında Türkiye'deyken kaçırıldı! O ülkede başına gelenler kahretti

12 yaşında Türkiye'deyken kaçırıldı! O ülkede başına gelenler kahretti

Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi

Motosiklet satışlarına da 6 ay 6 bin km şartı getirildi

Fed, yılın son faiz kararını bu akşam açıklayacak

Fed, yılın son faiz kararını bu akşam açıklayacak

İzmir'in Seçil Erzan’ı muhasebeci Betül

İzmir'in Seçil Erzan’ı muhasebeci Betül

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Yılın Son Fırsatları başladı! Kışlıklarda, mutfak eşyalarında, elektronikte kaçırılmayacak indirimler

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.