Seçim bitti, sıra maaşlara geldi! Belediye başkanlarının 2024 maaşları? Muhtarlar kaç TL alacak? 31 Mart sonrası merak konusu oldu, tek tek hesaplandı

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla seçim akşamına sürprizler damga vurdu. Birçok belediye el değiştirirken, CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti oldu. AK Parti ise ilk kez bir seçimde ikinci parti oldu. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu. Vatandaşlar "Belediye başkanlarının maaşı ne kadar? Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak? Meclis üyeleri kaç para alacak? 2024 muhtar maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar herkesçe merak edilirken; Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şöyle:



