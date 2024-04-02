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Seçim bitti, sıra maaşlara geldi! Belediye başkanlarının 2024 maaşları? Muhtarlar kaç TL alacak? 31 Mart sonrası merak konusu oldu, tek tek hesaplandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.04.2024 10:02
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Yerel seçimlerin ardından birçok belediye el değiştirirken, yeni seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar göreve başlamaya hazırlanıyor. Özellikle mazbatalarını aldıktan sonra devir teslim töreni sonrası göreve başlayacak olan belediye başkanlarının 2024 maaşları merak konusu oldu. Peki belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar maaşları kaç TL? İşte 5 yıl boyunca görev yapacak olan yerel yöneticilerin maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayımının tamamlanmasıyla seçim akşamına sürprizler damga vurdu. Birçok belediye el değiştirirken, CHP yüzde 38'lik oy oranıyla 47 yıl sonra birinci parti oldu. AK Parti ise ilk kez bir seçimde ikinci parti oldu. 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi başkanlıkları ile 32.244 mahalle, ve 18.264 köy muhtarlığı için yapılan seçimlerin ardından yeni başkanların ve muhtarların maaşları da merak konusu oldu. Vatandaşlar "Belediye başkanlarının maaşı ne kadar? Hangi ilde belediye başkanı ne kadar maaş alacak? Meclis üyeleri kaç para alacak? 2024 muhtar maaşları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Göreve yeni seçilenlerin alacağı maaşlar herkesçe merak edilirken; Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, yeni seçilen yerel yöneticilerin özlük haklarıyla ilgili detayları yazdı.

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları şöyle:

Yerel Seçim 2024

Nüfusu 2.0001’den fazla: 176.735 TL

Nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında: 144.300 TL

Nüfusu 500.001-1.000.000 arasında: 119.670 TL

Nüfusu 250.001-500.000 arasında: 104.453 TL

Nüfusu 100.001-250.000 arasında: 89.235 TL

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Muhtar maaş Seçim 2024
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