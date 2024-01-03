'Seçim geliyor öyle bir zam yaparlar ki hepimiz şaşırırız' Asgari ücreti bilen Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak en düşük emekli maaşı çıkışı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 BİN TL OLUR MU?

En düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL olacak! Bunu 12 bin TL de yapabilirler. İstanbul, Ankara adayları da kısa süre içerisinde belli olacak. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin TL de yapabilir. Hükümet, Türkiye genelinde oy da kaybedebilir. Şu anda konuşulan enflasyon ve emekli maaşları sadece vatandaşı ilgilendirmiyor, bu süreç seçimi de etkileyebilir.

Emekliler, adeta bir oy deposu! Burada da şunu söylemek mümkün, emekliler hükümete kızgın. Erzurum ve Bursa, AK Parti'nin elindeki büyükşehirlerden bazıları. En düşük emekli maaşını 15 bin TL yapsalar da ben şaşırmam açık söyleyeyim. En düşük emekli aylığını 15 bin TL'ye çıkartırlarsa şaşırmam ama reel durumda beklemiyorum.