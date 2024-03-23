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'Seçim öncesi gram altına talep patlaması var' Kuyumcular bile gram altına ulaşmakta zorlanıyor! Kuyumcularda altın fiyatları ne kadar?

23.03.2024 16:00
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırım amaçlı altın ve ziynet eşyası almayı düşünen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fiyatlar gündemdeki yerini korurken kuyumcular son dönemde özellikle bilezik konusunda yeni bir modanın çıktığını söyledi. Buna göre geniş ve gösterişli bileziklerin yerini zarif görünümü ve inceliği ile ajda model bilezikler aldı. Öte yandan gram altına talebin seçim öncesinde arttığı ifade edilirken kuyumcuların bile gram altına ulaşmasının zorlaştığı belirtildi.

Gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi altın ve altın fiyatları. Hem ziynet eşyası olarak altın bilezik ya da takı almak hem de yatırım amaçlı altın almak isteyen herkesin gündeminde kuyumculardaki son durum var. Giyim ve teknolojide olduğu gibi ziynet eşyalarında da moda değişmeye başladı. Kadınlar gösterişli ve geniş bileziklerin yerine ince ve dayanıklı, modern bileziklere yöneldi. Bir kola 20 tane takılsa bile dikkat çekmeyen ajda model bilezikler, son dönemde kadınların vazgeçilmezi oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024

"GRAM ALTINA TALEP OLDUKÇA ARTTI"

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altındaki artan talep ve kadınlar arasındaki bilezik modasına ilişkin konuştu.

"AJDA MODEL BİLEZİKLERE TALEP ARTTI"

"AJDA MODEL BİLEZİKLERE TALEP ARTTI"

Ajda medel bileziklere talep atmasının sebebinin moda ve gösterişsizlik olduğuna değinen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Son dönemde ajda model bileziklere rağbet var. Ajda bilezik modeli 1970’li yıllarda oldukça meşhurdu. Bu bileziklerin özellikleri: Gösterişli değil, kolda yer tutmuyor, çok miktarda olmasına rağmen yan yana taktığınızda dikkat çekmiyor. Ayrıca geniş bileziklerden daha modern görünüyorlar. İnce ve sert olmasından dolayı modaya da uyuyor. Daha kibar ve zarif olduğundan çok tercih ediliyor. Kola takıp, çıkartması da oldukça kolay. Deforme olması zor olan bu ajda bilezikleri, deforme olursa da kolay düzeltiliyor." ifadelerini kullandı.

"TÜM BİLEZİKLER AYNI FİYATTAN BOZDURULUYOR"

"TÜM BİLEZİKLER AYNI FİYATTAN BOZDURULUYOR"

Özman, "Ayrıca halk arasında ‘bozarken normal bilezikten daha karlı olurum’ düşüncesi var. Öyle bir durum söz konusu değil. Tüm bilezikler aynı fiyattan bozduruluyor. Geniş bileziklerden 10 tane yan yana taksanız kolunuzun tamamı doluyor ve çok göze batıyor. Ancak 10 ajda model bilezik, diğerinin 2 tanesi kadar bile yer kaplamıyor. Bu manada güvenlik anlamında da iyi oluyor. Özellikle son dönemde kadınlar ajda model bileziklere oldukça rağbet göstermeye başladılar. Altında bugün için moda olan bilezik türü ajda model bilezik” dedi.

"MERKEZİN AÇIKLADIĞI FİYATLAR İLE KUYUMCULAR ARASINDA 200-250 TL FARK VAR"

"MERKEZİN AÇIKLADIĞI FİYATLAR İLE KUYUMCULAR ARASINDA 200-250 TL FARK VAR"

Resmi satış rakamları ile kuyumcuların altın satış fiyatlarındaki farkın nedenini de açıklayan Başkan Özman, “Bir kilo altında kiloda 6 bin dolar gibi bir fark var. Bu da gram altında 1 gramda yaklaşık olarak 200-250 TL arasında fark oluşturuyor. Yani merkezin açıkladığı resmi kurla serbest piyasadaki altın satışı arasında 200-250 TL gibi bir fark oluşuyor." dedi.

ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

Özman, "Bugün itibari ile kuyumcularda 22 ayar bilezik 2 bin 403 TL’den, çeyrek altını 4 bin 360 TL’den, yarım altını 8 bin 720 TL’den, tam altını 17 bin 440 TL’den, gram altını da 2 bin 510 TL’den satışa sunuyoruz” diye konuştu.

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