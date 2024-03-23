'Seçim öncesi gram altına talep patlaması var' Kuyumcular bile gram altına ulaşmakta zorlanıyor! Kuyumcularda altın fiyatları ne kadar?

Gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi altın ve altın fiyatları. Hem ziynet eşyası olarak altın bilezik ya da takı almak hem de yatırım amaçlı altın almak isteyen herkesin gündeminde kuyumculardaki son durum var. Giyim ve teknolojide olduğu gibi ziynet eşyalarında da moda değişmeye başladı. Kadınlar gösterişli ve geniş bileziklerin yerine ince ve dayanıklı, modern bileziklere yöneldi. Bir kola 20 tane takılsa bile dikkat çekmeyen ajda model bilezikler, son dönemde kadınların vazgeçilmezi oldu.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

