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Seçim öncesi kulisler hareketlendi: Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? En düşük emekli maaşı için 12 bin TL iddiası…

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.02.2024 15:06 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli maaş zammı açıklamalarını merakla takip ediyor. Emeklilerin ek zam farkları hafta başında hesaplara geçerken seçim öncesi seyyanen zam iddiaları yeniden gündeme geldi.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zammı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı 2500 liralık artış ile 10 bin liraya yükseldi. Emekli zammı oranı tartışmalara neden olurken seçim öncesi kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Editörü Zeliha Bedir, kulislerde emeklilere 4 bin lira seyyanen zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşı için de 12 bin TL rakamının konuşulduğunu aktardı.

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Zeliha Bedir TGRT canlı yayınında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde bir TV programına katıldı. Orada da aslında söylediklerimizi doğrular nitelikte açıklamalar yaptı. 4 bin lira bir seyyanen zam söz konusu. Türkiye’de emeklilerin sayısı oldukça fazla. Onları mutlu ve mesut etmek oy anlamına da geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bedir şu ifadeleri kullandı:

"10 Mart 2024 itibariyle 4 bin liralık bir seyyanen zam düşünülüyor. Ve bu zamdan 4A, 4B, 4C tüm emekliler yararlanacak. En düşük emekli maaşının da 12 bin lira gibi bir rakama çıkarılması düşünülüyor.

"Biliyorsunuz 2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi. Bir vefa borcu olarak, onları rahat ettirmek amaçlanıyor ama, tabii ki bunlar birer iddia. Somut bir çalışma olup olmayacağı Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek."

"Yarın ya da bir sonraki toplantıda da olabilir henüz net değil. Bunlar gerçekleştirilecek mi, bir kanuni düzenleme gelecek mi göreceğiz.”

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seçim Zam emekli en düşük emekli maaşı seyyanen zam
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