Seçim öncesi kulisler hareketlendi: Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? En düşük emekli maaşı için 12 bin TL iddiası…

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşı zammı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı 2500 liralık artış ile 10 bin liraya yükseldi. Emekli zammı oranı tartışmalara neden olurken seçim öncesi kulisler hareketlendi. TGRT Ankara Editörü Zeliha Bedir, kulislerde emeklilere 4 bin lira seyyanen zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşı için de 12 bin TL rakamının konuşulduğunu aktardı.

