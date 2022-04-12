Seyyar satıcının yöntemi şaşırttı! Bu da IBAN'lı karpuz satışı

İstanbul’da kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan bir vatandaş fiyatların artması ve vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle IBAN üzerinden satış yapmaya başladı. Karpuz satıcısı, IBAN uygulamasının dikkat çektiğini ve karpuz satışlarının arttığını belirtti.

Karpuzun fiyatı yükselince çözümü IBAN’da buldu

Sancaktepe’de yol kenarına park ettiği kamyonet içerisinde karpuz satışı yapan Mikail Kantar isimli vatandaş, karpuzun kilosunun 20 liraya ulaşması sonrası IBAN üzerinden satış yapmaya başladı.

Vatandaşların üzerinde nakit taşımamaları nedeniyle satışlarının düştüğünü belirten satıcı, IBAN yoluyla hem dikkat çektiğini hem de satışlarını arttırdığını belirtti.

Kantar, IBAN üzerinden satış işlemi sonrası çoğu kişinin market yerine kendisini tercih ettiğini söyledi.

“MARKETTEN DEĞİL DE BİZDEN ALIYOR” Sezonun ilk karpuzları olması nedeniyle kilosunun 20 liradan satışa sunulduğunu belirten Mikail Kantar şunları söyledi: