SGK'dan emeklilerin beklediği açıklama geldi... 8 ila 12 bin lira ödenecek! Beyan almadan yapılamıyor, 10 güne dikkat!

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."