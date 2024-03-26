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SGK'dan emeklilerin beklediği açıklama geldi... 8 ila 12 bin lira ödenecek! Beyan almadan yapılamıyor, 10 güne dikkat!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.03.2024 10:08
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SSK'lısı, Bağkurlusu, memur emeklisi milyonlarca kişinin beklediği açıklama SGK'dan geldi. SGK, kamu bankalarının emekli promosyonlarına ilişkin olarak bilgi verdi. Peki emekli promosyonu almak için emeklilerin izleceği yollar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), emekli aylığı alanlara yönelik promosyon ödemelerinin, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 ila 12 bin lira arasında belirlendiği bildirildi. Maaş promosyonu almak isteyen emeklilerin bankalara beyanname vermesi zorunlu. İşte promosyon alırken dikkat edilmesi gerekenler...

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SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu, ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri, kamu bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak, 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bunun dışında, SGK'den ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir."

Açıklamada, belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekleri, diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının da ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

ZAMLI PROMOSYON ALMAK İSTEYEN EMEKLİLER NE YAPMALI?

Kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonları yeni ücretlere otomatik güncellenmiyor. Zamlı promosyon emeklilerin banka şubelerini gidip güncelleme başvurusu yapması gerekiyor.

ATV Haber'e konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, sözleşme süresi dolmadan promosyon almak isteyen emekliler için "Cayma bedeli var bunun. 7 bin 500 lira almış, 1 yıldır da maaşını alıyor. Kalmış 2 yıl, bu emeklimiz 5 bin TL'yi iade edip 12 bin TL alacak" dedi.

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