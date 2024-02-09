SGK'dan yeni adım: Devlet 105 bin iş yeri ile 700 bin kişinin peşinde!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadeleyi 2024-2028 Stratejik Planı'na aldı. Plana göre etkili denetim ve kontrol için diğer kurumlarla da çalışma yapılması kararlaştırıldı.Önümüzdeki 5 yılda 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıtlı istihdama dâhil edilmesi hedefleniyor.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

