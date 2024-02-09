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SGK'dan yeni adım: Devlet 105 bin iş yeri ile 700 bin kişinin peşinde!

09.02.2024 09:07 | Son Güncelleme:
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Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Geçen yıl, toplam 774 bin 258 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadeleyi 2024-2028 Stratejik Planı'na aldı. Plana göre etkili denetim ve kontrol için diğer kurumlarla da çalışma yapılması kararlaştırıldı.Önümüzdeki 5 yılda 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıtlı istihdama dâhil edilmesi hedefleniyor.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, kurumun Denetim ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisi personelinin sayısı arttırılacak. Bunun yanı sıra SGK’nın denetim ve KADİM servisi personelinin niteliğini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecek.

Kurum, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik 5 yıllık hedeflerini de belirledi. Geçen yıl itibarıyla kayıt dışı olduğu tespit edilen iş yeri sayısı 112 bin 302 olmuştu.

Yapılan denetimlerle bu iş yerleri sayısının bu yıl 135 bin 302’ye, 2028’de ise 217 bin 302’ye ulaşması ve bu yerlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor. Diğer yandan geçen yıl, toplam 774 bin 258 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmişti.

Kayıt dışı çalışan kişi sayısının da yapılacak denetimlerin ardından 2028’de 1 milyon 474 bin 258 kişiye ulaşması ve bu kişilerin kayda alınması planlanıyor. Böylece, önümüzdeki 5 yılda 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıtlı istihdama dâhil edilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sgk istihdam kayıt dışı
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