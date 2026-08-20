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Altından daha kolay satılıyor: 'Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor'

Amasya'nın ‘tescilli sarı altını' çiçek bamyası altından daha kolay satılıyor. Taşova ilçesinde halkın en büyük geçim kaynağı coğrafi işaret tescilli çiçek bamyası gece, gündüz alıcı bulabiliyor. Yaklaşık 4 ay boyunca her sabah toplanan minik bamyalar kurutuluyor. Pazara bamya ile giden kadınlar anında paraya dönüştürüp alışveriş yapıyor. Bamya yetiştiren kadınlar, "Hızır'ın cebinden düşmüş. Topla topla bitmiyor" dedi.

Altından daha kolay satılıyor: 'Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor'

Amasya'nın tescilli çiçek bamyası adeta altın değerinde. Bugünlerde kurusunun kilosu bin 400 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 1

YAKLAŞIK 2 BİN 500 TON ÜRETİM BEKLENİYOR

Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton bamya üretimi bekleniyor.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 2

"HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞMÜŞ, TOPLA TOPLA BİTMİYOR"

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 3

Bamyanın yörede uzun yıllar boyunca yetiştirildiğini belirten Alpaslan köyünden Mezbure Gencel, "Eskiler bamya için ‘Hızır'ın cebinden düşmüş' derler. Bugün topluyoruz. Yarın sabah yine çiçekler açmış. Topla topla bitmiyor. Çiçeğinin rengi sarı olduğu için çeyrek altına benzetirler. Bamya her zaman peşin para. Satıp ihtiyacımızı karşılıyoruz" diye konuştu.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 4

Nafiye Celep, sabah erken saatlerden itibaren toplamaya başladıkları bamyaları komşularıyla imece usulüyle ipe dizerek kurumaya bıraktıklarını anlattı. 4 çocuk annesi Gül Eser de, evlatlarının eğitimini bamya satışından elde ettiği gelirle sağladığını vurguladı.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 5

HASADA VALİ BAKAN VE MİLLETVEKİLİ İPEK DE KATILDI

Bu yılın kiraz teşvik yarışması şampiyonu Gül ve Yusuf Eser çiftinin bamya bahçelerindeki hasada protokol üyeleri de katıldı. Çiçek bamyasının coğrafi işaret tescilli olduğunu hatırlatan Amasya Valisi Önder Bakan, "Amasya bamya üretiminin yapıldığı önemli üretim merkezlerinden biri. Taşova ve Göynücek ilçelerimiz ile merkezdeki bazı köylerimizde üretimi var. Üretimle uğraşan vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuz görmeleri çok kıymetli. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Üretim yapmaları ülkemiz için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 6

Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketildiğine değinen AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de, şifa kaynağı bamyanın çorbasını Ramazan sofralarında eksik etmediğini dile getirdi. Hasat programında Taşova Kaymakamı Turan Bayram ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da yer aldı.

Altından daha kolay satılıyor: Cebinden düşmüş, topla topla bitmiyor 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.915,79
6.916,65
% -0.75
14:13
Ons Altın / TL
215.085,49
215.174,95
% -0.74
14:28
Ons Altın / USD
4.485,77
4.486,26
% -0.81
14:28
Çeyrek Altın
11.065,26
11.308,73
% -0.75
14:13
Yarım Altın
22.061,37
22.617,46
% -0.75
14:13
Ziynet Altın
44.261,05
45.096,58
% -0.75
14:13
Cumhuriyet Altını
45.562,00
46.246,00
% 1
14:07
Anahtar Kelimeler:
bamya Altın
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