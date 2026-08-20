Altında yıl sonu için rakam verdi: Daha yukarı gidebilmesi için piyasanın gözü orada

Altın fiyatları ABD Hazine Bakanlığının tahvil kararı sonrası yükselişe geçti. Ons altın 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 14.14 itibarıyla 4.484 dolar seviyesinde fiyatlanırken gram altın ise saat 13.58 itibarıyla 6.921 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bundan sonraki süreçte altın fiyatlarında yön ne olacak? Uzman isimden kritik değerlendirmeler geldi.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ DALGALI SEYİRDE Mİ DEVAM EDECEK?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Zafer Ergezen değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Aslında altın yatırımcısının imdadına ABD'nin Hazine Bakanlığı yetişti diyebiliriz. Özellikle uzun vadeli tahvil alımlarını artırıyor olması bu anlamda tahvil faizlerini aşağıya çekti. Dolar endeksini aşağı çekti ki 98'li seviyeleri uzun zamandan sonra ilk defa gördük. Bu devam edecek mi? Normalde aslında bunun çok fazla devam etmesini beklemeyiz, etkisinin sınırlı olmasını bekleriz. Fakat buradaki değişiklik aslında ABD yönetiminin, ekonomi yönetiminin de bir miktar değişikliğe işaret ediyor, beklenti değişikliğine. Çünkü şimdiye kadar tahvil alımlarından ziyade tahvil alımlarını azaltacağı beklentisi vardı. Bu değişiklik önümüzdeki dönemde bir miktar daha etkileyecektir. Ben pozitif etkisinin olmasını bekliyorum ki ilk etki aslında oldukça güçlüydü. Dün özellikle yüzde 3'ün üzerinde yaşanan altındaki yükseliş bunun bir miktar daha devam etmesini gösteriyor. Buradan daha yukarıya gidebilmesi için artık asıl piyasanın gözü petrol fiyatlarında.

"PETROL FİYATLARININ 80 DOLAR ALTINA GELDİĞİNİ GÖRÜRSEK..."

Eğer petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederse bu faizlerin de yüksek kalacağı endişesini beraberinde getirir. Çünkü enflasyon yüksek kalacak anlamına gelir. Bu da dolar endeksinin de güçlü kalmasına yol açacaktır. Bu da altının yükselişini törpüleyecek, bir miktar baskılayacak unsur olur. Eğer burada petrol fiyatlarının 80 dolar altına geldiğini görürsek ons altında, gümüşte çok daha güçlü yükselişler görebiliriz, daha yukarı seviyeleri konuşabiliriz.

"PETROL FİYATLARINDA GERİLEMEYİ GÖRMEMİZ LAZIM"

Hala bir miktar daha yukarı gidebileceğini düşünüyorum ben. 4550 seviyelerine kadar yükselmesini gayet normal karşılıyorum bu dolar endeksi seviyelerinde ve tahvil faizi seviyelerinde. Onun üstünde kalıcı olabilmesi için petrol fiyatlarında gerilemeyi görmemiz lazım. Özellikle 90 dolar üzerindeki bir petrol fiyatı tüm ekonomileri baskılıyor, faizleri baskılıyor, enflasyonu baskılıyor yukarı yönlü, maalesef bu miktar altını da aşağı yönlü baskılıyor yani bir miktar fren görevi görüyor. Eğer burada petrol fiyatlarının geri çekildiğini görürsek o fren de en azından bir miktar azalır ve yukarı yönlü daha güçlü yükselişler görebiliriz.

"BURASI KOLAY KOLAY GEÇİLEMEYEBİLİR"

Bu son tahvil alımları aslında pozitif. Ben bir beklentinin değişmesiyle burada daha pozitif görüyorum. En azından bir yüzde 10'luk marj daha oluştuğunu söyleyebilirim benim önceki beklentilerimden. Bu ne demektir? Şöyle söyleyeyim; eğer petrol fiyatlarında düşüşü görürsek ben sene içerisinde yeniden 7800 - 8000'li seviyelerin olası olduğunu düşünüyorum artık, bu seviyelere kadar gidebiliriz. Daha üzerine gidebilir miyiz? Onu hep beraber dolar endeksi hangi seviyelere gelecek eğer petrol fiyatı yeniden 80 doların altına gelirse o zaman konuşmamız lazım. 7000 TL seviyesi önemli seviyeler. Burası kolay kolay geçilemeyebilir. Bir miktar zorlanabilir. Ama bu seviyelerin geçilmesi üzerine ki eğer dolar endeksi 98 seviyelerine yakınsar iyice ve 98 seviyelerinin altına gelirse o zaman 7800 seviyelerinin hedef haline geldiğini söyleyebiliriz.

YIL SONU GRAM ALTIN TAHMİNİ

Kötü bir senaryoda ne olur diye konuşacak olursak; 6600 TL seviyesi önemli bir destek seviyesi. Şu aşamada artık bu seviyenin altına gelmesini ben çok fazla beklemem. Neden peki? Çünkü zaten kötümserlik fiyatlanmış durumda. Petrol fiyatları zaten bu seviyelerde. Bundan daha kötüye gider mi? Eğer evet gerçekten de savaş şiddetlenirse, petrol 100 dolara çıkarsa 6600 TL seviyelerini görebiliriz. Ama onun haricinde çok fazla sanki bu seviyenin altına gelecekmiş gibi gözükmüyor. Buradan bir miktar daha yukarı yönlü eğilimlerin devam etmesini bekleriz genel tabloda.

Yıl sonunda nerede kapatırız? Tahminimce 7600 - 7800 TL civarında bir yerde kapatırız gram altını diye düşünüyorum.