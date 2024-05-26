SGK düğmeye bastı: Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! Hem faiziyle geri alınacak hem de 5 yıla kadar hapis var!

İşçilerin çalışma hayatındaki güvencelerinden birisi olan sigorta sistemi cezai bir duruma dönüşebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelesini sürdürüyor. Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu kuruldu. Eşe, dosta iyilik yapmak için iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlarla, sahte iş yeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor. 'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Hapis cezası da yaptırımlar arasında.

