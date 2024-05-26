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SGK düğmeye bastı: Eşe dosta iyilik yapmak isterken o yola başvurulanlar yandı! Hem faiziyle geri alınacak hem de 5 yıla kadar hapis var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 09:06
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Sigortalı olarak çalışmadığı halde emekli olabilmek, ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kötü haber geldi. Hem sahte sigortalıları hem de sahte sigorta yapanları cezalar bekliyor. SGK düğmeye bastı ve yeni platformu kurdu. Ödenekleri faiziyle geri ödemeden hapis cezasına kadar yaptırımları var. İşte detaylar...

İşçilerin çalışma hayatındaki güvencelerinden birisi olan sigorta sistemi cezai bir duruma dönüşebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadelesini sürdürüyor. Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu kuruldu. Eşe, dosta iyilik yapmak için iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlarla, sahte iş yeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor. 'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Hapis cezası da yaptırımlar arasında.

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TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen birçok vatandaş var. Bunlarla ilgili yasa koyucu şu anda bir platform oluşturdu. Bu platform üzerinden SGK inceleme işlemine başladı" dedi.

SGK yeni adım attı ve platorm kurdu. Sahte sigorta yaptıran ve sahte iş yeri sahiplerine yönelik yaptırımlar arttı.

Yılmaz, "Sahte sigortalı dediğimiz bedenen ve ruhen o iş yerinde olmadan sadece kağıt üzerinde gösterilen sigortalılık türüdür. Sahte iş yeri ise gerçekte faaliyeti bulunmayan ama çalışıyormuş gibi gösterilen iş yerleridir." diye konuştu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle kadınlar doğum parası almak için veya işsizlik parası almak için, ücretsiz tedavi almak, haksız kazanç elde etmek için bu yollara başvuruyorlar."

Bu yollara başvuranları bekleyen birçok tehlike var. Hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenen maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınacak. Hizmet günleri iptal edilecek.

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emekli maaşı sgk faiz hapis cezası sahte sigorta
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