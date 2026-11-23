Yasak ilişki itirafı ve casusluk tartışmalarının ardından Nvidia CEO'su Jensen Huang, 12 Kasım'da istifa etmişti. Bu gelişme sonrası özellikle Nvidia hisseleri başta olmak üzere yapay zeka teknoloji hisseleri ve kripto paralar olmak üzere bir satış dalgası yaşanmıştı.

HUANG GÖREVE GERİ DÖNDÜ, PİYASALAR YÜKSELDİ

Nvidia yaptığı son açıklamayla Huang'ı eski görevlerine geri getirdi. Bu karar sonrası başta Nvidia ve yapay zeka hisseleri olmak üzere kripto paralar ile altında yükseliş kaydedildi.

Nvidia hisseleri seans öncesinde yüzde 25 yükseldi.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin karar sonrası 61 bin 319'dan 63 bin dolar seviyesi üzerine çıktı.

Ethereum 1.726 dolar seviyesinden 1.811 dolar seviyesine çıktı.

ALTIN 3 BİN 600 DOLARI GEÇTİ

Altının onsu yüzde 2.67 artışla 3. 662 doları gördü.

Gümüşteki yükseliş ise yüzde 5.96 buldu. Gümüş 43,6 dolardan işlem gördü.