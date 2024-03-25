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  4. SGK duyurdu! Ölüm aylığı alanlar dikkat: 5 bin lira ödeme yapılacak

SGK duyurdu! Ölüm aylığı alanlar dikkat: 5 bin lira ödeme yapılacak

25.03.2024 21:37
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Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), bankalar aracılığıyla emeklilere ödenen banka promosyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Promosyonların 2 katına çıkarıldığını ifade eden SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibinin kamu bankalarına başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi alacağını ifade etti.

Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), emekli aylıklarıyla ilgili ödenen banka promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İşte SGK'nın açıklamasından satır başları:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.

Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

5 BİN LİRA ÖDENECEK

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Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon sgk Ölüm aylığı
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