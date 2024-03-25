SGK duyurdu! Ölüm aylığı alanlar dikkat: 5 bin lira ödeme yapılacak

Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), emekli aylıklarıyla ilgili ödenen banka promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

