SGK duyurdu! Ölüm aylığı alanlar dikkat: 5 bin lira ödeme yapılacak

Sosyal Güvenli Kurumu (SGK), emekli aylıklarıyla ilgili ödenen banka promosyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada promosyon ödemelerinin yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında olduğunu açıkladı. Açıklamanın devamında ölüm aylığı alanlara başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı aktarıldı.
İşte SGK'nın açıklamasından satır başları:
"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.
Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.