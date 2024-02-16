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SGK faiziyle geri alıyor: Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat! Emekli aylığınız kesilebilir…

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.02.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Sigortalı olarak çalışmadığı halde emekli olabilmek için sahte sigorta yaptırarak kendisini çalışıyormuş gibi gösterenler için kötü haber geldi. SGK, fiilen çalışmadığı halde sahte sigorta yaptıranların tespiti halinde emekli aylığını iptal ederek ödenmiş aylıklarını faiziyle geri alıyor.

Çalışanların iş hayatındaki en büyük güvencesi olan sigorta sistemi, emeklilik için de belirleyici oluyor. Emeklilik için gün sayısını tamamlayan ve primlerini yatıran kişiler emekli maaşı almaya hak kazanıyor. İşçilerin çalışma hayatındaki güvencelerinden birisi olan sigorta sistemi cezai bir duruma dönüşebilir. 'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Uzmanlar vatandaşları sahte sigorta yerine eksik prim günlerinin isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlanması yönünde uyarıyor. Sahte sigortadaki cezalar neler?

Anlık Borsa

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sahte sigorta yaptıranları bekleyen tehlikeleri yazdı. Fiilen çalışmayan kişilerin bir işyerinde çalışıyor gösterilmesi sahte sigorta olarak kabul ediliyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca sahte sigorta yaptırmanın idari ve cezai yaptırımları bulunuyor.

"SİGORTA PRİM GÜNLERİ İPTAL EDİLİYOR"

"SİGORTA PRİM GÜNLERİ İPTAL EDİLİYOR"

SGK sigortaların sahte olup olmadığı hususunda sürekli denetimler yapıyor. Bu denetimler sırasında ortaya çıkan bilgi ve belgeler doğrultusunda geriye dönük de incelemeler yapıyor. Her yıl binlerce kişinin sahte sigorta yaptırdığı bu yolla tespit ediliyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde sahte sigorta yaptırmış olduğu tespit edilenlerin bu süreye ait sigorta prim günleri iptal ediliyor. O süre boyunca yatırılmış primler yanıyor. Sahte sigortalılık süresinde sağlık hizmetlerinden yararlanmış olanlardan tedavi masrafları faiziyle geri alınıyor.

"EMEKLİ AYLIĞI DA İPTAL"

"EMEKLİ AYLIĞI DA İPTAL"

Sigortanın sahte olduğu emekli aylığı bağlandıktan sonra ortaya çıkarsa yatırılan primler yandığı gibi emekli aylığı iptal ediliyor. O tarihe kadar SGK üzerinden verilen sağlık hizmetlerinin parası ile ödenen emekli aylıklarının tamamı faiziyle geri alınıyor. Yeniden emekli olabilmesi için sahte sigorta ile tamamlanan prim günlerinin yeniden tamamlanması isteniyor.

"HAPİS CEZASI UYGULANIYOR"

"HAPİS CEZASI UYGULANIYOR"

Sahte sigorta yaptıranlar ile fiilen çalışmayan kişileri sigortalı gösteren işverenler hapis cezası ile de karşı karşıya kalabiliyorlar. Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk edilirler. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 – 5 yıl; diğerlerinde ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 – 3 yıl arasında hapis cezası uygulanır.

Sahte sigortalı gösteren işverenlerin her ay SGK’ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul edilir. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi yönünden cezai yaptırımlar uygular.

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Anahtar Kelimeler:
faiz prim aylık emekli sahte sigorta
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