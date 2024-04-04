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  4. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu: ‘Temmuz’da zam gelmezse tüm yaşadıklarınızı unutun’ dedi! En düşük emekli maaşı 15 bin lira olursa…

SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu: ‘Temmuz’da zam gelmezse tüm yaşadıklarınızı unutun’ dedi! En düşük emekli maaşı 15 bin lira olursa…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.04.2024 13:35
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Emeklisinden asgari ücretlisine herkes Temmuz ayında zam beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Erdursun Temmuz’da emekliye zam yapılıp asgari ücretin artırılmaması halinde, “Şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim için..." ifadelerini kullandı. En düşük emekli maaşının 15 bin lira olması durumund yaşanacak tabloyu açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dün açıklanan Mart ayı enflasyonu üzerinden dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zamma ilişkin öngörüde bulunan Erdursun, enflasyon nedeniyle en düşük emekli maaşı alan bir kişinin cebinden eksilen miktarı da aktardı.

Özgür Erdursun, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılaması halinde tablonun çalışanlar açısından karamsar olacağına, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim” sözleri ile dikkat çekti.
Özgür Erdursun’un YouTube yayında yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

Yerel Seçim 2024

“ENFLASYON YÜZDE 30’U AŞMAYACAK”

“ENFLASYON YÜZDE 30’U AŞMAYACAK”

"Altı ayda yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon çıkmaz diye düşünüyorum. Yüzde 30 enflasyon çıkarsa SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu enflasyon farkını, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden ötürü 5 puan daha düşük farklarını alır diye düşünüyorum.

2024 YILI İTİBARIYLA TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİ SAYISI

2024 YILI İTİBARIYLA TÜRKİYE’DEKİ EMEKLİ SAYISI

Türkiye’de toplam 16 milyon 98 bin 639 emekli var. Kendi primleriyle emekli olanların sayısı, Ocak 2024 itibarıyla, 11 milyon 508 bin 619. 4 milyon 590 bin 20 kişi de dul, yetim, malûl aylığı alanlar.

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Toplamda Türkiye’de 16 milyon 98 bin 639 kişiye aylık veriliyor. 2024 Ocak itibarıyla ödenen ortalama emekli aylığı 15 bin 956 lira oldu. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında bir ortalama var. Ve milyonlarca kişi en düşük emekli aylığını alıyor.

Bazı ekonomistler diyor ki… Nasıl çözüm üretilecek? Temmuz ayı işaret ediliyor. Bazı ekonomistler diyor ki TÜİK ne oranda enflasyon açıklarsa bu oranı geçmemek kaydıyla emeklilere artış yapılsın. Asgari ücrete artış yapılmasın, aksi halde fiyat istikrarını sağlayamayız, enflasyonla mücadele edemeyiz.

“2024 YILI EN ACILI YIL OLUR”

“2024 YILI EN ACILI YIL OLUR”

Olması gereken fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele ama Türkiye’nin gerçekleriyle hareket etmemiz lazım. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim için. Bu nedenle seçimden sonra hükümet, muhalefet, sabit ücretlilerin, emeklilerin sesini duydular diye umut ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli zammı
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