SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu: ‘Temmuz’da zam gelmezse tüm yaşadıklarınızı unutun’ dedi! En düşük emekli maaşı 15 bin lira olursa…

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dün açıklanan Mart ayı enflasyonu üzerinden dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zamma ilişkin öngörüde bulunan Erdursun, enflasyon nedeniyle en düşük emekli maaşı alan bir kişinin cebinden eksilen miktarı da aktardı.
Özgür Erdursun, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılaması halinde tablonun çalışanlar açısından karamsar olacağına, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim” sözleri ile dikkat çekti.
Özgür Erdursun’un YouTube yayında yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:
"Altı ayda yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon çıkmaz diye düşünüyorum. Yüzde 30 enflasyon çıkarsa SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu enflasyon farkını, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden ötürü 5 puan daha düşük farklarını alır diye düşünüyorum.
Türkiye’de toplam 16 milyon 98 bin 639 emekli var. Kendi primleriyle emekli olanların sayısı, Ocak 2024 itibarıyla, 11 milyon 508 bin 619. 4 milyon 590 bin 20 kişi de dul, yetim, malûl aylığı alanlar.
Toplamda Türkiye’de 16 milyon 98 bin 639 kişiye aylık veriliyor. 2024 Ocak itibarıyla ödenen ortalama emekli aylığı 15 bin 956 lira oldu. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında bir ortalama var. Ve milyonlarca kişi en düşük emekli aylığını alıyor.
Bazı ekonomistler diyor ki… Nasıl çözüm üretilecek? Temmuz ayı işaret ediliyor. Bazı ekonomistler diyor ki TÜİK ne oranda enflasyon açıklarsa bu oranı geçmemek kaydıyla emeklilere artış yapılsın. Asgari ücrete artış yapılmasın, aksi halde fiyat istikrarını sağlayamayız, enflasyonla mücadele edemeyiz.
Olması gereken fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele ama Türkiye’nin gerçekleriyle hareket etmemiz lazım. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim için. Bu nedenle seçimden sonra hükümet, muhalefet, sabit ücretlilerin, emeklilerin sesini duydular diye umut ediyorum.