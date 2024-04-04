SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan emekli zammı ve asgari ücret yorumu: ‘Temmuz’da zam gelmezse tüm yaşadıklarınızı unutun’ dedi! En düşük emekli maaşı 15 bin lira olursa…

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dün açıklanan Mart ayı enflasyonu üzerinden dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Emeklilerin Temmuz ayında alacağı zamma ilişkin öngörüde bulunan Erdursun, enflasyon nedeniyle en düşük emekli maaşı alan bir kişinin cebinden eksilen miktarı da aktardı.

Özgür Erdursun, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılaması halinde tablonun çalışanlar açısından karamsar olacağına, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim” sözleri ile dikkat çekti.

Özgür Erdursun’un YouTube yayında yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:



