SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

"2023 Temmuz'da memurlara 8077 TL seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki bu rakamın değeri 12.500 TL olmalı. Bu 12.500 TL'nin memurlara, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilip, üzerine enflasyon farkı eklenmesi lazım. Bu durumda 16 milyon kişiye orantılı olarak dul ve yetim aylıkları daha düşük olduğu için 12.000 TL bir fark verilirse, bu ortalama 10.000 TL'ye tekabül eder. 10.000 TL farkın 16 milyon kişiye verilmesi de aylık 160 milyar TL, yıllık 1.9 trilyon TL yapar."