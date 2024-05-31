SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu: Kök maaş ve emekli zammında asgari ücret detayı! Oranları tek tek açıkladı

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran'da açıklayacak. Enflasyonda zirvenin beklendiği mayıs ayı enflasyon farkının belli olmasıyla zamlarda da yeni hesaplamalar yapılacak. Emeklisinden asgari ücretlisine herkes Temmuz ayında zam beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyleyen Erdusun, "Hükümetin hesabı net" dedi. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranının memur emeklileri için yüzde 20, SSK Bağkur emeklileri için ise yüzde 20 bandında olacağını söyledi. En düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması formülünün ise yanlış olduğunu belirtti.
Sözcü TV yayınına katılan Erdursun şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi emekli aylıklarına yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26 oranında bir artış yapılacak. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı temel alınarak belirlenecek. Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle, SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek."
"3 Temmuz'da son 6 aylık enflasyon açıklandığında, tüm televizyon kanalları "evet, enflasyon açıklandı, işçiye, memura, emekliye şu oranda zam yapılacak" diyecek. Ancak, asıl süreç o gün başlayacak. 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında hükümetin ne vereceğini tam anlamıyla öğreneceğiz"
"2024 yılının Ocak ayında enflasyon açıklandığında, herkes 'SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları şu kadar oranda artacak' dedi. Ancak hükümet bunu üç kez değiştirdi. Yani o kadar kolay değil. 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar emekliler açısından çok kritik bir dönem olacak. Bu tarihler arasında çok konuşulacak, çok tartışılacak."
"Oransal artışların bir faydası yok. Yüzde 5 değil de hükümet yetkilileri çıkıp yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 deseler bile, bu dakikadan sonra bir işe yaramaz. Çünkü emekli aylıkları öyle bir değer kaybetti ki, önce değerini yeniden belli bir rakama ulaştırmak, sonra üzerine enflasyon farkı vermek gerekiyor."
"2023 Temmuz'da memurlara 8077 TL seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki bu rakamın değeri 12.500 TL olmalı. Bu 12.500 TL'nin memurlara, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilip, üzerine enflasyon farkı eklenmesi lazım. Bu durumda 16 milyon kişiye orantılı olarak dul ve yetim aylıkları daha düşük olduğu için 12.000 TL bir fark verilirse, bu ortalama 10.000 TL'ye tekabül eder. 10.000 TL farkın 16 milyon kişiye verilmesi de aylık 160 milyar TL, yıllık 1.9 trilyon TL yapar."