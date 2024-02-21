SGK Uzmanı Özgür Erdursun memurların bilmediği 3600 Ek Gösterge detayını anlattı: 1.10.2008 tarihine dikkat! ‘Emekli aylıklarına 1 gram yararı yok…’

EMEKLİ AYLIKLARI YÜZDE 30 DAHA AZ

2008 sonrası memurların en dipten emekli maaşı alacağını da söyleyen uzman isim şunları belirtti:

“Boşuna bekliyorlar. Memur sendikaları bu konuyu niye dile getirmiyor? Ben emekli aylıkları üzerinden konuşuyorum. 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor.