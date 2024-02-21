SGK Uzmanı Özgür Erdursun memurların bilmediği 3600 Ek Gösterge detayını anlattı: 1.10.2008 tarihine dikkat! ‘Emekli aylıklarına 1 gram yararı yok…’

Geçtiğimiz haftalarda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede birinci derecedeki tüm memurlara 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili konu masaya yatırılmıştı.
Ancak tazminat ve emekli maaşını önemli ölçüde etkilemesi beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesi için SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Özgür Erdursun 2008 yılında çalışma hayatına getirilen düzenleme ile her şeyin değiştiğini dile getirdi.
“Türkiye’de çalışma hayatı yeniden düzenlenmeli” sözleri ile çağrıda bulunan uzman isim, “2008 yılında ‘düzenliyoruz’ ve buna ‘reform yapıyoruz’ dediler. Ama bu yapılan ‘deform’du. Halkın yararına olmayan, emekli aylıklarını düşüren, birçok yasal hakkı elinden alan 5510 sayılı yasa başa bela oldu” dedi.
2008’de değişen kanun sonrasında memur olanların emekli aylıklarında 3600 ek göstergenin herhangi bir artış getirmeyeceğini vurgulayan Özgür Erdursun, “Mesela şu an memurlar 3600 ek gösterge verilsin diye bekliyor. 1.10.2008’den sonra devlet memuru olanlara 3600 ek gösterge verilse de işe yaramaz” ifadelerini kullandı.
Erdursun, “Çünkü emekli aylığı hesaplamasında artık bu tarihten sonra derece, kademe, ek gösterge hiçbir işe yaramıyor. Bunu insanlar halâ bilmiyor. 3600 ek gösterge bu tarihten sonraki devlet memurları için gelirse emekli aylıklarına 1 gram yararı yok” şeklinde açıklamada bulundu.
2008 sonrası memurların en dipten emekli maaşı alacağını da söyleyen uzman isim şunları belirtti:
“Boşuna bekliyorlar. Memur sendikaları bu konuyu niye dile getirmiyor? Ben emekli aylıkları üzerinden konuşuyorum. 1.10.2008 öncesi memur olan kişiye göre emekli aylıkları yüzde 30 daha az fark ediyor.