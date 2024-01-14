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SGK uzmanı seçim öncesine işaret etti: Ek zam sonrası seyyanen artış mı gelecek? En düşük emekli maaşında "Cumhurbaşkanı" detayı, 12 bin TL olur mu?

14.01.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca emekli maaş zammı açıklamalarını merakla takip ediyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından belli olan emekli zamlarında makas açıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ek zam oranının ne kadar olacağı merak konusu. SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli maaşının 11 bin TL bandında olmasının beklendiğini söyledi. Erdursun, "Cumhurbaşkanı inisiyatif kullanıp 12 bin liraya çıkarabilecek mi? Pazartesi öğreneceğiz." dedi.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gözü açıklanacak ek zam oranında. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Memur ve işçi emeklisinin zam oranlarında makas açıldı, iki bakanlık ek zam için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan son dakika açıklaması geldi. Yılmaz "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ek zamla emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağını hesapladı. Erdursun, yerel seçim öncesi emeklilerin için ek zammın yanında seyyanen artışın da gündeme gelebileceğini söyledi. En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret eden Erdursun, "Cumhurbaşkanı inisiyatif kullanıp 12 bin liraya çıkarabilecek mi? Pazartesi öğreneceğiz." diye konuştu.

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Ek zam sonrası seyyanen artış mı gelecek?

Erdursun emekli maaşlarına ilişkin olarak Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu. Erdursun şu ifadeleri kullandı:


"Pazartesi günü büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak. Emeklilerin ayrıca ne kadar ek zam alacakları belli olacak. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 TL'den kaç liraya çıkacak bu da belirlenecek."

"En düşük emekli maaşını 11 bin bandına getireceklerini düşünüyoruz. Bu durumda yine büyük haksızlık yine büyük adaletsizlik olacak. Mesela kök aylığı 4500 TL olan bir kişinin aylığı 11 bin TL'ye tamamlanırsa yüzde 145'lik bir artış olacak."

"5000 TL olan birisinin aylığının 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 120'lik bir artış, 5500 TL'nin 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 100'lük artış. 6 bin TL kök aylığı olana yüzde 84'lük artış. 6 bin 500 TL olana yüzde 70'lik bir artış. 7 bin lira olana yüzde 58'lik bir artış. 7 bin 500 lira olan birisine yüzde 47'lik bir artış, 8 bin lira olana yüzde 37,57... Böyle devam edecek. En alttaki birinin aylığı yüzde 50'lik fark verilse bile 4500 liradan 6 bin 750 liraya çıkar. 11 bin liraya tamamlanması için 4 bin 250 lira ayrıca bu kişiye fark verilmesi gerekiyor. 7500 lira alan bir kişinin aylığını 11 bin liraya tamamlanması için 3 bin 500 lira fark veriyorsanız tüm emekli aylıklarına da bu farkı vermeniz lazım."

"Seyyanen artış konusu daha fazla dillendirilmeli. Türkiye'de emeklilik kavramı değişti. Seyyanen bir artışla emekli aylıklarını belli bir rakama çıkarmak gerekiyor."

"Bu konu çok tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını yapacak, emekli aylıkları çok tartışalacak, özellikle seçim öncesinde bu konu çok gündem olursa ayrıca bir seyyanen artış yapma ihtimalleri olabilir. Olmazsa bundan sonra seçim yok, emeklilerin işi daha zor."

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Anahtar Kelimeler:
seçim ek zam seyyanen zam
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