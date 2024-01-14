SGK uzmanı seçim öncesine işaret etti: Ek zam sonrası seyyanen artış mı gelecek? En düşük emekli maaşında "Cumhurbaşkanı" detayı, 12 bin TL olur mu?

"5000 TL olan birisinin aylığının 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 120'lik bir artış, 5500 TL'nin 11 bin TL'ye ulaşması için yüzde 100'lük artış. 6 bin TL kök aylığı olana yüzde 84'lük artış. 6 bin 500 TL olana yüzde 70'lik bir artış. 7 bin lira olana yüzde 58'lik bir artış. 7 bin 500 lira olan birisine yüzde 47'lik bir artış, 8 bin lira olana yüzde 37,57... Böyle devam edecek. En alttaki birinin aylığı yüzde 50'lik fark verilse bile 4500 liradan 6 bin 750 liraya çıkar. 11 bin liraya tamamlanması için 4 bin 250 lira ayrıca bu kişiye fark verilmesi gerekiyor. 7500 lira alan bir kişinin aylığını 11 bin liraya tamamlanması için 3 bin 500 lira fark veriyorsanız tüm emekli aylıklarına da bu farkı vermeniz lazım."