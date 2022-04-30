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  4. SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz! İşte tazminat hakkı ile ilgili bilinmeyen detaylar…

SGK’ya 1 gün prim yatırsanız bile o parayı alabilirsiniz! İşte tazminat hakkı ile ilgili bilinmeyen detaylar…

30.04.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca SGK’ya bağlı çalışan için işten ayrılırken dikkat etmesi gereken bazı konular var. Bunlardan en önemlisi ise kıdem ve ihbar tazminatı. Çünkü haklarınızı bilmek zarara uğramanızın önüne geçebilir. Tazminat için çalışan ve işverenin yerine getirmesi gereken bazı kritik noktalar var. Peki kimler tazminat alabilir? İşten ayrılırken dikkat edilmesi gereken hususlar neler? İşte haberin detayları…

Milyonlarca çalışanın işten ayrılırken bazı hakları var. Bunlardan en önemlisi ise tazminat. Çalışanlara verilebilen iki tazminat türü bulunuyor. Biri kıdem diğeri ise ihbar tazminatı. Kıdem için 1 yılın dolması gerekirken, ihbar tazminatı ise 1 gün sigortalı çalışmayla elde edilebiliyor.

Posta'da yer alan haberde, iş akdinin feshedileceği konusunda, karşı tarafı kanunda öngörülen süreler içinde bilgilendirmeyen, bildirim süresi kadar ücret tutarında tazminat ödemek zorunda. Bu tazminat, iş hayatında ihbar tazminatı olarak biliniyor.

1 gün çalışana da tazminat ödeniyor!

SÜREYE DİKKAT!

SÜREYE DİKKAT!
Bildirimden hem işveren hem de işçi sorumlu. En başta işveren işten çıkarmadan önce bunu işçisine zamanında söylemek zorunda. Bildirim, işçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa (1 gün dahi olsa) 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, 3 yıldan fazla olursa 8 hafta önce yapılmalı. Belirtilen bu sürelere de ‘ihbar süresi’ deniliyor. İşveren ihbar süresi boyunca da işçiyi çalıştırmak zorunda.

PEŞİN VERİLİYOR

PEŞİN VERİLİYOR
Eğer işveren çalışanını yasal süresinde bildirmeden hemen işten çıkarmak isterse, bu durumda işçisine belli tutarda bir ödeme yapmak durumunda kalıyor. Örneğin, işveren 3 yıldan fazla çalışan bir işçisine ‘seninle daha fazla devam etmek istemiyorum, çıkarıldın’ derse, uygulamadığı 8 haftalık ihbar süresinin ücretini ödüyor. Üstelik bu ödemenin ‘peşin’ yapılması gerekiyor. Bu paraya da ‘ihbar tazminatı’ deniyor. Çalışan 1 yıllık süreyi aştığı için ihbara ek olarak kıdemini de alıyor.

İŞÇİ DE SORUMLU

İŞÇİ DE SORUMLU
Eğer işçi işten ayrılacağını daha önceden işverenine söylemeden gitmeye kalkışırsa, işçinin de işverenine karşı yasal sorumlulukları devreye giriyor. Çünkü işverenin de aniden işten ayrılan çalışanı konusunda mağdur olmaması gerekiyor.
Patronun, 1 yıllık işçisine istifa ettiği gün ‘yerine adam bulana kadar 4 hafta çalış’ deme hakkı var. İşçi çalışmazsa 4 haftalık ücreti işverenine ödemek zorunda. İstifa eden işçi, emeklilik ve haklı fesih gibi nedenler yoksa kıdem tazminatı alamıyor.

ÜCRETLERE GÖRE NE KADAR?

ÜCRETLERE GÖRE NE KADAR?
Asgari ücretle işe başlayan 1 gün çalışırsa 1.967 lira, 1 yıl çalışırsa 3 bin 934 lira 3 yıl çalışırsa 7 bin 868 lira ihbar tazminatı alır. Aylık 7 bin lira brüt maaşla başlayana 1 gün çalışırsa 2 bin 751 lira, 1 yıl çalışırsa 5 bin 503 lira, 3 yıl çalışırsa 11 bin lira ihbar tazminatı alır. Brüt 10 bin lira maaşla işe başlayana 1 gün çalışırsa 3 bin 931 lira, 1 yıl çalışırsa 7 bin 862 lira, 3 yıl çalışırsa 15 bin 724 lira ihbar tazminatı ödenir.
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Anahtar Kelimeler:
Tazminat sgk
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