SGK’ya başvurmak şart! EYT ile emekli olanlara fark ödemesi: Düşük maaşa ayar geliyor

“Yoğun bir şekilde emeklilik dilekçeleri verilerek SGK’ya başvuru yapıldı. Burada memurdan kaynaklı, emeklilik işleri için verilen evraklar, bilgilerin yanlış olmasından kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlarla birlikte bazı emeklilerimizin düşük de olsa maaşları daha az bir tutarda bağlanabildi.