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SGK’ya başvurmak şart! EYT ile emekli olanlara fark ödemesi: Düşük maaşa ayar geliyor

28.10.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişinin emekli maaşı Ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Ancak 200 bine yakın EYT’linin dosyası Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) sıra beklerken yeni bir detay ortaya çıktı. İşlemlerin yanlış yapılmasından kaynaklı bazı kişilerin emekli maaşı beklediklerinden daha az geldi. Ekonomist Muhammet Bayram SGK’ya başvurarak eksik ödenen emekli aylığı farkının alınabileceğini belirtti.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli aylığı bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanmayan 200 bine yakın dosya bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyor. Binlerce EYT'linin aklında ise “Emekli maaşım düşük mü” sorusu var. Peki emekli maaşının az olduğunu düşünen EYT’liler ne yapmalı?

Emekli zammı memur maaşı zammı altında kalmayacak Emekli zammı memur maaşı zammı altında kalmayacak

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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“Yoğun bir şekilde emeklilik dilekçeleri verilerek SGK’ya başvuru yapıldı. Burada memurdan kaynaklı, emeklilik işleri için verilen evraklar, bilgilerin yanlış olmasından kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlarla birlikte bazı emeklilerimizin düşük de olsa maaşları daha az bir tutarda bağlanabildi.

Eğer emeklilik aylığı düşük olan ve daha yüksek olması gerektiğini düşünen emekliler varsa SGK’ya dilekçe verebilir. Eğer düşük hesaplandığı ortaya çıkarsa eksik aldığı ay farkları mutlak suretle kendilerine iade edilir.

Burada ilgilinin emeklilik dilekçesini verdiği aylık bağlama oranları, büyüme oranları ve enflasyon rakamları burada etkendir. O yüzden emekliler daha önce emeklilik aylığı bağlanan kişi ile kendi maaşını karşılaştırırsa emekliler burada bir yanılgıya düşebilirler.

EYT’LİNİN HAKKI YANAR MI?

EYT’LİNİN HAKKI YANAR MI?

Eğer bir kişinin işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi ise ve primini tamamlamadıysa mutlak suretle hakkı devam ediyor. Kanuni bir düzenleme oldu.

Ancak emekliler SGK’ya konuyla ilgili bir dilekçe verebilirler. Eğer hesaplama yanlışsa mutlak suretle emekliye fark geri ödenir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı

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