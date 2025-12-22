FİNANS

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala otomobil firmaları sıfır faizli kredi kampanyalarını sürdürüyor. Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor. İşte marka marka sıfır otomobil kampanyaları...

Cansu Akalp

Sıfır otomobil satışları hızla artarken kampanyalar nedeniyle ikinci el otomobillere rağbet azalıyor. Geçtiğimiz yıllardaki çip sorunu nedeniyle oluşan uzun bekleme sürelerinin yerini artık aynı gün teslimler aldı. Otomobil sektörü rekorların yılını yaşamaya devam ederken yıl sonunun gelmesiyle birlikte ellerindeki 2025 model araçları bitirip 2026 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyor.

NTV'nin haberine göre; Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

AVANTAJI VAR MI?

Sıfır alınan 2025 model otomobil hem fiyat hem de yapılacak kilometre açısından avantaj sağlıyor. Faizsiz krediyle alınan otomobil büyük bütçe avantajı sağlıyor ve 2026 yılında da yeni modellerin fiyatları yüksek olacağı için 2025 model otomobilin fiyatı da değerlenmiş oluyor. Ayrıca bir yılda ortalama 15 bin kilometre yapan otomobil 2025'in sonunda alındığı için ikinci elde satarken yılbaşında alınan araçlara nazaran daha düşük kilometreye sahip olacağından daha fazla müşteriye hitap ediyor.

İŞTE MARKA MARKA SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi G1

Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi G2

Skoda SuperB tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Skoda Karoq 500 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faizle satışa sunuldu.

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi G3

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi G4

Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.

Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi G5

Seat Ibiza ve Arona'da 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.

