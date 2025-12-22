Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

Sıfır otomobil satışları hızla artarken kampanyalar nedeniyle ikinci el otomobillere rağbet azalıyor. Geçtiğimiz yıllardaki çip sorunu nedeniyle oluşan uzun bekleme sürelerinin yerini artık aynı gün teslimler aldı. Otomobil sektörü rekorların yılını yaşamaya devam ederken yıl sonunun gelmesiyle birlikte ellerindeki 2025 model araçları bitirip 2026 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyor.

NTV'nin haberine göre; Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

AVANTAJI VAR MI?

Sıfır alınan 2025 model otomobil hem fiyat hem de yapılacak kilometre açısından avantaj sağlıyor. Faizsiz krediyle alınan otomobil büyük bütçe avantajı sağlıyor ve 2026 yılında da yeni modellerin fiyatları yüksek olacağı için 2025 model otomobilin fiyatı da değerlenmiş oluyor. Ayrıca bir yılda ortalama 15 bin kilometre yapan otomobil 2025'in sonunda alındığı için ikinci elde satarken yılbaşında alınan araçlara nazaran daha düşük kilometreye sahip olacağından daha fazla müşteriye hitap ediyor.