Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, Volkswagen, Toyota, Ford, BYD ve Chery… Kredi faiz indirimi gelecek mi?

Otomobil satışlarının 2025 yılı için nasıl olacağı şimdiden merak konusu olurken otomobil fiyatların bu yıl için çok fazla artması belenmiyor. Yatırım amaçlı alınan otomobillerin fiyatların artmaması nedeniyle ikinci el piyasasında uzunca bir süre bekleyeceği tahmin edilirken piyasanın da bu nedenle yavaşlayacağı belirtiliyor.
Özellikle ÖTV araç indiriminden yararlanan engelli vatandaşları otomobil alımında da yaşanan değişiminde de ikinci el araç piyasasını etkileyeceği iddia edilirken kredi faizlerinin aşağıya gelmesi orada araç piyasasında talebi biraz canlı tutabilir.
Türkiye otomotiv pazarında Ocak 2025 itibarıyla en fazla araç satışı yapan marka belli oldu. 2024’ün Ocak ayında 6. sırada yer alan Chery, bu yıl yalnızca bin 16 adet araç satışıyla 19. sıraya gerileyerek pazarın gerisinde kaldı.
2023 ve 2024'te Ocak ayında satış liderliği elde eden Fiat, 2025’in Ocak ayında üçüncülüğe gerileyerek, pazarın başlangıcında etkili olamadı. Fiat’ın gerilemesiyle birlikte Volkswagen, her yıl güçlü bir performans sergilese de bu yıl dördüncü sıraya yerleşerek ilk üçteki yerini kaybetmiş oldu.
Toyota, geçen yıl olduğu gibi 2025’in Ocak ayında da beşinci sırada yer aldı ve 5 bin 265 adet araç satışı gerçekleştirdi.
Toyota, Türkiye pazarındaki güçlü varlığını sürdürdü. Diğer taraftan, Chery'nin satışları önemli bir düşüş gösterdi. 2024’ün Ocak ayında 6. sırada yer alan Chery, bu yıl yalnızca bin 16 adet araç satışıyla 19. sıraya gerileyerek pazarın gerisinde kaldı.
Çinli elektrikli otomobil markası BYD, Türkiye otomotiv pazarına son çeyrekte yeniden giriş yaptı.
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