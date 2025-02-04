Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, Volkswagen, Toyota, Ford, BYD ve Chery… Kredi faiz indirimi gelecek mi?

Otomobil satışlarının 2025 yılı için nasıl olacağı şimdiden merak konusu olurken otomobil fiyatların bu yıl için çok fazla artması belenmiyor. Yatırım amaçlı alınan otomobillerin fiyatların artmaması nedeniyle ikinci el piyasasında uzunca bir süre bekleyeceği tahmin edilirken piyasanın da bu nedenle yavaşlayacağı belirtiliyor.

Özellikle ÖTV araç indiriminden yararlanan engelli vatandaşları otomobil alımında da yaşanan değişiminde de ikinci el araç piyasasını etkileyeceği iddia edilirken kredi faizlerinin aşağıya gelmesi orada araç piyasasında talebi biraz canlı tutabilir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır