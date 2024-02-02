Sıfır otomobilde ÖTV düzenlemesi olacak mı? Emre Özpeynirci’den net mesaj: ‘Araba fiyatlarının ucuzlaması için tek kriter var’

"HERKES OTOMOBİL FİYATLARI ZAMLANDI DİYOR AMA..."

Dün onunla ilgili zaten sosyal medyada paylaştım; Yani herkes otomobil fiyatları zamlandı diyor ama, çok basit bir örnek verdim, en son ÖTV matrah güncellemesi 2022 Kasım ayında oldu galiba 14 ay önce oldu. O zaman Türkiye'de en çok satan bir otomobilin fiyatı Euro bazında sadece vergisiz fiyatı yüzde 6 artarken nihai fiyatı anahtar teslim fiyatı yüzde 35 artmış Euro bazında. TL bazında yüzde 125 artmış. Yani sonuçta burada otomobiller aslında, çıplak vergisiz fiyatları artmıyor çok fazla. Yani yüzde 6 14 ayda artış çok yüksek maksimum bir artış değil ama vergi oranları değiştiği için o araç yüzde 45 ÖTV dilimindeyken bugün geldiğimizde yüzde 80 ÖTV diliminde. Otomatik olarak tabii tüketici otomobil fiyatları sanki firmalar arttırıyormuş algısı da oluşmaya başladı. Halbuki ÖTV matrah sistemi yaratıyor.