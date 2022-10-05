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Sigaraya zam mı gelecek? 5 Ekim 2022 sigara güncel fiyat listesi!

05.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı gelecek? Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklaması ve Twitter ile Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki iddiaların ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki, sigaraya zam mı yapılacak? İşte 5 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel sigara fiyatları...

Sigara zammı, Twitter'daki iddialar sonrası 5 Ekim 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklaman sonrası ayrıntılar merak edildi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, sigaraya zam mı yapılacak? 5 Ekim 2022 Çarşamba sigara fiyatları ne kadar?

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya zam mı gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sigara zammının kapıda olduğunu ve söylentilerin yükseldiğini ifade eden Aybaş'ın açıklaması gündem oldu.
Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

5 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

5 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?
Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.
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