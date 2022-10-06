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Sigaraya zam mı geliyor? 6 Ekim 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Ekim zammı kapıda!

06.10.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigaraya zam mı geliyor, sorusunun yanıtı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından yapılan açıklamanın detaylarına ulaşmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Twitter ile Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki iddiaların ardından güncel fiyatlar araştırılıyor. Peki, Sigaraya zam mı gelecek? 6 Ekim 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigaraya zam geleceği iddia edildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama ve sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrası birçok kişi araştırma yapıyor. Peki, Sigaraya zam mı geliyor? 6 Ekim 2022 Perşembe güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELİYOR?

Sigaraya zam mı geliyor, sorusunun yanıtı merak konusu olurken geçtiğimiz günlerde Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sigara zammının kapıda olduğunu ve söylentilerin yükseldiğini ifade eden Aybaş'ın açıklaması gündem oldu.
Sigara fiyatlarına 2022 yılının başından beri çok sayıda zam geldi. Böylelikle sene başından bu yana fiyatlar toplamda 8 TL zamlandı.

6 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

6 EKİM 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Sigaraya son olarak Temmuz ayında zam yapılmış, en ucuz paket 27 lira, en pahalı sigara ise 31,50 lira olmuştu.
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