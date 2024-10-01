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  4. SIRA BULUNAMIYOR! 2016 yılından önce ehliyet alanlar için duyuru: 2025 yılında geçersiz sayılacak! Elinizi çabuk tutun... Cezası 13 bin TL'yi geçecek

SIRA BULUNAMIYOR! 2016 yılından önce ehliyet alanlar için duyuru: 2025 yılında geçersiz sayılacak! Elinizi çabuk tutun... Cezası 13 bin TL'yi geçecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 10:21
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Yeni yıla 3 ay kala ehliyetini yenilemeyenleri endişe sardı. Nüfus müdürlüklerinden randevu yolu ile yapılacak olan yenilemede yoğunluktan dolayı vatandaşlar sıra almada sorun yaşıyor. 2016 yılından önce ehliyet alanlar için zorunlu olan yenileme şartı için neler gerekiyor? Ehliyetini yenilemeyenler için ceza bedeli ne kadar olacak? Ehliyet yenileme için neler gerekiyor? Yeni ehliyetlerin kulanım süresi kaç yıl olacak? İşte detaylar...

1 Ocak 2016 yılından önce ehliyetini alanlar için ehliyet yenileme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı.

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2016 YILINDAN ÖNCE EHLİYET ALANLAR DİKKAT! 2025 YILINDA GEÇERSİZ SAYILACAK... CEZASI İSE 13 BİN TL

Yeni ehliyet alabilmek için sağlık raporunun alınması ve gerekli harçların yatırılması gerekiyor ayrıca 1 adet biyometrik fotoğraf da bulunmalı.

Gerekli işlem yapıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden internet veya ALO199 nüfus müdürlüğü destek hattı üzerinden randevu alınmalı. Yeni ehliyet ise, kargo ile adrese teslim ediliyor.

GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLİYOR!

GEÇİCİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLİYOR!

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

13 BİN TL CEZA!

13 BİN TL CEZA!

31 Aralık 2024'e kadar gerekli yenilik yapılmadığı takdirde ise eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Ayrıca, geçersiz ehliyet ile araç kullanılmasının cezasının 13 bin TL olacağı da konuşuluyor.

KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet nüfus müdürlüğü
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