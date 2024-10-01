SIRA BULUNAMIYOR! 2016 yılından önce ehliyet alanlar için duyuru: 2025 yılında geçersiz sayılacak! Elinizi çabuk tutun... Cezası 13 bin TL'yi geçecek

13 BİN TL CEZA!

31 Aralık 2024'e kadar gerekli yenilik yapılmadığı takdirde ise eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi. Ayrıca, geçersiz ehliyet ile araç kullanılmasının cezasının 13 bin TL olacağı da konuşuluyor.