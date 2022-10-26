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Şirket iflas edince sahipsiz kaldı! Yolcu uçağının fiyatını duyan şaşırdı: Tam 80 milyon lira...

26.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçları ödeyemediği için iflas eden Onur Air şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, açık artırma yöntemiyle 80 milyon TL ‘ye satışa çıkarıldı ancak satış gerçekleşmedi. Yolcu uçağı için yarın tekrar açık artırma düzenlenecek.

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air havayolu şirketine ait, Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.

Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Kurtköy Sosyal Güvenlik Kurumunda gerçekleşen açık artırma ile satışa sunulan Airbus 321 tipi yolcu uçağı, ilk gün teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleşmedi.

Yarın aynı yerde açık artırma usulü ile satışa sunulacak yolcu uçağı alıcısı çıkmadığı taktirde 6 ay süre içinde en fazla fiyatı veren kişi ya da kurumlara satışı gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
uçak

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