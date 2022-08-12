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Soğan, karpuz, çamaşır suyu, tavuk... Kapısında kuyruk oldular! Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler

12.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren indirimin ayrıntıları belli oldu! 15 Ağustos itibarıyla indirimli ürünler satılmaya başlanacak. İndirimli ürünler 1400 noktada vatandaşlarla buluşacak. Tarım Kooperatif'inde indirim olacağını öğrenen vatandaşlar bazı şubelerde kuyruk oluşturdu. Bahsedilen indirim üç gün sonra başlayacak. İşte indirim gelecek ürünler...

Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar Tarım Kooperatif'inde kuyruk oldular.

İşte indirim uygulanacak ürünler

MAKARNA

MAKARNA

UN

UN

SALÇA

SALÇA

PİRİNÇ

PİRİNÇ

BULGUR

BULGUR
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Anahtar Kelimeler:
tarım kooperatif market
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