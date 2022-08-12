Soğan, karpuz, çamaşır suyu, tavuk... Kapısında kuyruk oldular! Binlerce kişi bekliyordu işte indirim yapılan o ürünler

Yükselen gıda fiyatları için yeni bir talimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 'Kâr amaçlı değil, fiyatları düşürün' diyen Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan et, süt, yumurta, Ayçiçek yağı, şeker gibi temel gıdaların ucuz fiyatlardan satılmasını söylemişti. Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar Tarım Kooperatif'inde kuyruk oldular.