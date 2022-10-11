ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı! Gıda, elektronik eşya, ev tekstilinde fırsat! 18 Ekim'e kadar geçerli...

Ülkemizde en çok tercih edilen marketlerden biri olan ŞOK marketin, müşterileri için sağladığı kolaylıklar devam ediyor. Bu defa 13-18 Ekim arasında birçok ürün indirimde olacak. Bu ürünler elektronik eşya, bebek ürünleri, ev tekstili ve gıda kategorilerinden olacak. İşte 13-18 Ekim Şok Aktüel Kataloğu...