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ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı! Gıda, elektronik eşya, ev tekstilinde fırsat! 18 Ekim'e kadar geçerli...

11.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK Aktüel Kataloğu yayınlandı! Güncel indirimler 12 Ekim (yarın) itibarıyla başlayacak ve 18 Ekim tarihine kadar geçerli olacak. Aktüel Katalogda elektronik eşya, bebek ürünleri, ev tekstili ve gıda üzerine onlarca ürün yer aldı. İşte 13-18 Ekim Şok Aktüel Kataloğu...

Ülkemizde en çok tercih edilen marketlerden biri olan ŞOK marketin, müşterileri için sağladığı kolaylıklar devam ediyor. Bu defa 13-18 Ekim arasında birçok ürün indirimde olacak. Bu ürünler elektronik eşya, bebek ürünleri, ev tekstili ve gıda kategorilerinden olacak. İşte 13-18 Ekim Şok Aktüel Kataloğu...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

ŞOK market Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında bebek, oyuncak ürünleri yer aldı. Çocuk küveti 199,95 TL'den, mama sandalyesi ise 219,90 TL'den satılacak. Ürünlerin büyük çoğunluğunda 6 taksit imkanı bulunuyor.
Kataloğun ikinci sayfasında bebeklere yönetil ürünler yer almaya devam ediyor. Bebek yatağı, nevresim seti, lastikli çarşaf uygun fiyattan alıcılarını bekliyor.
Dell Latitude 3520 I7-1165G7 32gb 512 Gb SSD 2GB VGA 15.6 FHD LE-3520-MRK model bilgisayar 20 bin 859 TL'den satılıyor. 6 taksit imkanı bulunuyor.
Gıda ürünlerinde un, tost ekmeği, süt, cips, bisküvi gibi gıdalar yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Şok market
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