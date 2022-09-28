ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2022! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Eylül 2022 Çarşamba ŞOK'ta neler var, ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?