FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2022! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 28 Eylül 2022! ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

28.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK aktüel ürünler kataloğu günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla indirime girecek olan ürünler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, ŞOK katalog bu hafta ürünleri neler? İşte 28 Eylül 2022 Çarşamba ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 28 Eylül 2022 Çarşamba ŞOK'ta neler var, ŞOK'ta hangi ürünler indirimde?

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

ŞOK yeni aktüel ürünler kataloğundaki fiyatlar 28 Eylül-04 Ekim 2022 tarihlerinde geçerli olacak.
Gıdadan temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine pek çok farklı ürün raflarda yerini alacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Türkiye’de araba fiyatlarını etkileyecek!

Son dakika: Erdoğan'ın asgari ücret sözleri sonrası hesaplamalar başladı... 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

Son dakika: Erdoğan'ın asgari ücret sözleri sonrası hesaplamalar başladı... 2023 asgari ücret için yeni senaryo! 'O rakamın altında olmayacak'

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Dünya bu kızı konuşuyor! Kim Jong-un’un kızı mı?

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Dans ediyorlardı! Zemin hareket edip derin bir çukur açılınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.