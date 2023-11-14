ŞOK'tan çarşamba fırsatı! 6'lı güveç seti 999 TL, tencere 599 TL! 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yarın itibarıyla haftanın indirime girecek olan ürünlerini incelemek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Şok aktüel ürünler kataloğuna göre 10 yıl garantili çatal bıçak seti 899 TL, tak çıkar kulplu 2'li tava 599 TL, 13 parça kahvaltılık takımı 299 TL, cam kapaklı çelik tencere 599 TL, 6 parça güveç seti ise 999 TL olacak. İşte 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

