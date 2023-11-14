ŞOK'tan çarşamba fırsatı! 6'lı güveç seti 999 TL, tencere 599 TL! 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yarın itibarıyla haftanın indirime girecek olan ürünlerini incelemek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Şok aktüel ürünler kataloğuna göre 10 yıl garantili çatal bıçak seti 899 TL, tak çıkar kulplu 2'li tava 599 TL, 13 parça kahvaltılık takımı 299 TL, cam kapaklı çelik tencere 599 TL, 6 parça güveç seti ise 999 TL olacak. İşte 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu (16 Kasım 2023 Çarşamba)
13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL, Çaydanlık 499 TL, Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL, Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL, Meşrubat Bardağı 3'lü 59,95 TL, 6 Parça Güveç Seti 999 TL,Çelik Tencere Derin 599 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
Çift Kişilkik Çift Taraflı PamukluBattaniye 349 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL, Kadın Peluş Terlik 49,95 TL
Fanlı Isıtıcı 599 TL, 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL, Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL
Katlanır Masa 399 TL, Yer Sofrası 199 TL