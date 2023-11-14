FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ŞOK'tan çarşamba fırsatı! 6'lı güveç seti 999 TL, tencere 599 TL! 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'tan çarşamba fırsatı! 6'lı güveç seti 999 TL, tencere 599 TL! 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

14.11.2023 15:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 15 Kasım 2023 Çarşamba günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarın 6'lı güveç seti 999 TL'den satışa sunulacak. Derin çelik tencere ise 599 TL'ye raflarda yerini alacak. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde? İşte, 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yarın itibarıyla haftanın indirime girecek olan ürünlerini incelemek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Şok aktüel ürünler kataloğuna göre 10 yıl garantili çatal bıçak seti 899 TL, tak çıkar kulplu 2'li tava 599 TL, 13 parça kahvaltılık takımı 299 TL, cam kapaklı çelik tencere 599 TL, 6 parça güveç seti ise 999 TL olacak. İşte 15 Kasım 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

Canlı Borsa Yönlendirme

ŞOK aktüel ürünler kataloğu (16 Kasım 2023 Çarşamba)

13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL, Çaydanlık 499 TL, Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL, Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL, Meşrubat Bardağı 3'lü 59,95 TL, 6 Parça Güveç Seti 999 TL,Çelik Tencere Derin 599 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
Çift Kişilkik Çift Taraflı PamukluBattaniye 349 TL, Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL, Kadın Peluş Terlik 49,95 TL
Fanlı Isıtıcı 599 TL, 5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL, Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL
Katlanır Masa 399 TL, Yer Sofrası 199 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şok şok aktüel şok aktüel ürünler şok aktüel ürünler kataloğu şok market aktüel
En Çok Okunan Haberler
Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Schengen vizesi dijitalleşiyor! Başvuru nasıl yapılacak, ücretler ne olacak? Merak edilen tüm detaylar belli oldu

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Emekli maaşı ve memur zammı için 2 ayrı hesap!

Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! 115 liraya yükselebilir...

Tartışmalı karar sonrası ikinci zam talebi! 115 liraya yükselebilir...

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Asgari ücrette kapı aralığından o rakamlar gözüktü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.