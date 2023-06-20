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  4. ŞOK'tan Kurban Bayramı'na özel indirimler! Et kıyma makinesi 699 TL, cam kapaklı sote tava 249 TL! 21 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'tan Kurban Bayramı'na özel indirimler! Et kıyma makinesi 699 TL, cam kapaklı sote tava 249 TL! 21 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

20.06.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünler yer aldı. Tava, mutfak ürünleri, bıçak çeşitleri ve kıyma çekme makinesi 21 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ön plana çıkan ürünler oldu. Kurban Bayramı'na özel indirimli ürünler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 21 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK, Kurban Bayramı'na özel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda et kıyma makinesi 699 TL ve cam kapaklı sote tava 249 TL fiyatıyla yer aldı. İşte, 21 Haziran 2023 Çarşamba gününe ilişkin ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'TAN KURBAN BAYRAMI İÇİN İNDİRİM FIRSATI

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünlerin yanı sıra mutfak ürünlerinden giyime temel gıdadan makyaj ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (21 HAZİRAN 2023)

Salça - Et Kıyma Makinesi 699 TL

Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL

Sac Kavurma 159 TL

Sepet 129 TL

Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL

Airfryer 5.5 Litre 1.649 TL

Tava Set 3'lü 249 TL

Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 18 cm 39,95 TL

Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 16 cm 34,95 TL 

Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 12 cm 32,95 TL

Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL

Kesme Tahtası 39,95 TL

Satır 49,95 TL

Bileyici Masat 24,95 TL Et Döveceği 99,95 TL

Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL

42 inch Full HD Android Smart Led Tv 4.399 TL

Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL

Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 139 TL

Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL

Balta 119 TL

Krone Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 99,95 TL

2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 19,95 TL

Oyun Seti 89,95 TL

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