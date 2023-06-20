ŞOK'tan Kurban Bayramı'na özel indirimler! Et kıyma makinesi 699 TL, cam kapaklı sote tava 249 TL! 21 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK, Kurban Bayramı'na özel ürünleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda et kıyma makinesi 699 TL ve cam kapaklı sote tava 249 TL fiyatıyla yer aldı. İşte, 21 Haziran 2023 Çarşamba gününe ilişkin ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünlerin yanı sıra mutfak ürünlerinden giyime temel gıdadan makyaj ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor.
Salça - Et Kıyma Makinesi 699 TL
Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL
Sac Kavurma 159 TL
Sepet 129 TL
Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL
Airfryer 5.5 Litre 1.649 TL
Tava Set 3'lü 249 TL
Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 18 cm 39,95 TL
Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 16 cm 34,95 TL
Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 12 cm 32,95 TL
Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL
Kesme Tahtası 39,95 TL
Satır 49,95 TL
Bileyici Masat 24,95 TL Et Döveceği 99,95 TL
Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL
42 inch Full HD Android Smart Led Tv 4.399 TL
Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 139 TL
Kadın Örgü Bant Terlik 79,95 TL
Balta 119 TL
Krone Futbol / Voleybol / Basketbol Topu 99,95 TL
2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 19,95 TL
Oyun Seti 89,95 TL