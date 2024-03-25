'Son 10 günü' Sonra azalacak... Yasağa sayılı günler kala büyük rağbet var

Zonguldaklı balıkçılar 1 Eylül 2023 tarihinde ‘vira Bismillah’ diye çıktıkları av sezonunun sonuna yaklaştı.
Sezonun sonuna yaklaşan balıkçılar, tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların satışını Ramazan ayında da sürdürüyor.
Ramazan ayının ilk günü boş kalan tezgahlar yeniden balıkla canlandı.
Hamsi ve mezgit 100 TL, istavrit ise 60 TL’den alıcı buldu.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını söyleyen balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan ayında vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor.