Son 10 yılda en zenginleşen sürpriz il! Zirveyi kaptırmadı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) rakamları şaşırttı. BDDK rakamlarına göre, son 10 yılda Türkiye'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.