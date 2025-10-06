FİNANS

Son 10 yılda en zenginleşen sürpriz il! Zirveyi kaptırmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Türkiye’nin son 10 yılda en çok zenginleşen kentinin yine Kastamonu olduğunu açıkladı. Rakamlara göre son 5 yılda da son 10 yılda da zengileşmeyi elinden bırakmayan il Kastamonu oldu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Son 10 yıllık mevduat rakamlarında ilginç bir sonuç da yaşandı. İşte fakirleşen il...

Cansu Akalp

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) rakamları şaşırttı. BDDK rakamlarına göre, son 10 yılda Türkiye'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.

Kastamonu son 5 yılda da son 10 yılda da en zenginleşen kent oldu. Son 10 yılda TL ve döviz mevduatlarından oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan 22 trilyon 912 milyar TL’ye ulaştı. Bu yüzde bin 862 yükseliş anlamına geliyor. Son 5 yılda ise mevduat artışı yüzde 649 oldu.

Son 10 yılda da son 5 yılda da en zenginleşen kent Kastamonu oldu. Kastamonu’da bankalardaki mevduat oranı son 10 yılda yüzde 3 bin 338 olurken son 5 yılda ise yüzde 873 olarak diğer şehirleri geride bıraktı.

2015 yılında Kastamonu’da toplam mevduat 2.2 milyar TL’ydi. 2025 Haziran verilerilene göre toplam mevduat 75.8 milyar liraya ulaştı. 

ANKARA FAKİRLEŞTİ!

Son 10 yıllık mevduat rakamlarında ilginç bir sonuç da başkent Ankara'nın diğer illere göre mevduat artışında geride kaldığı yönünde. Son 10 yılda başkent fakirleşmiş durumda. Ankara mevduat artışı en az olan 5 şehir arasına girdi. Bu ilde artış yüzde bin 552 oldu. Toplam mevduat tutarı da 171 milyar liradan 2,8 trilyon liraya çıktı. 10 yıl önce toplam mevduatın yüzde 15'i Ankara'dayken bu oran şu anda yüzde 12.3'e inmiş durumda. 10 yılda mevduatı en az artan il ise yüzde bin 25 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Zonguldak ve Siirt izledi.

Son 10 yıllık verilere göre en zenginleşen diğer kentler şöyle:

