Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Depozito ücreti, emlakçı komisyonu derken artan kira maliyetleriyle baş edemeyen bazı kişilerin otellerde konaklamaya başladığı öğrenildi. Bu yeni yaşam modelini tercih edenlerin sayısının her geçen gün katlandığı aktarıldı.

"EVDEN DAHA CAZİP GELDİĞİ İÇİN OTELİ TERCİH EDİYORLAR"

Show Haber'de yer alan habere göre; otel müdürü Volkan Piri "Evden daha cazip geldiği için oteli tercih ediyorlar" dedi.

"BİR YIL BOYUNCA KALIYORLAR"

Ev tutarken; depozitosu, komisyonu, peşinatı, aboneliği, beyaz eşyası, mobilyası derken liste uzadıkça uzuyor. Kiralık evin masrafıyla uğraşmak istemeyen bazı kişilerin artık otelde kaldığı öğrenildi. Piri "Şu anda bende mevcut olarak 3-4 tane oda var sabit kalan ve bunlar bir yıl boyunca kalıyorlar" şeklinde konuştu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Eskiden birkaç gecelik konaklama için tercih edilen otellerin şimdilerde aylarca hatta yıllarca süren yaşam alanına dönüşmüş durumda olduğu kaydedildi. Bekar olan bazı kişilerin artık eve çıkmayı değil de otelde yaşamayı tercih ettiği aktarıldı.

Mikrofon uzatılan bazı vatandaşlar bu yöntemin daha uyguna gelebileceği için daha mantıklı olabileceğini söylerken bazısı da ev konforu bulunamayacağı için mantıklı olmayacağını düşündüğünü anlattı.

Bir vatandaş "Otel daha konforlu. Tek yaşayan bir kadın için de çok daha konforlu geliyor bana. (Ev için) iki ya da tane zaten depozito istiyorlar. Artı malum biliyorsunuz ki emlakçılar... Maalesef bu konularda çok sıkıntılıyız" dedi.

Otelde yaşayanlar artan kira maliyetlerinin yeni bir yaşam modeli doğurduğunu söylüyor. Bir evde değil de otelde yaşayan kişiler otelin bütün imkanlarından faydalanabilirken temizlik yapmak gibi bir durumları da olmadığı vurgulandı.

"KAHVALTI DERDİ YOK, TEMİZLİK DERDİ YOK"

Otel müdürü Volkan Piri "Elektrik yok, su yok, doğal gaz yok, kahvaltı derdi yok, temizlik derdi yok. Tabii ki çay kahveler de ikram oluyor" şeklinde konuştu.

UZUN SÜRELİ KONAKLAMADA FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Uzun süreli konaklamalarda oda fiyatlarının daha uyguna geldiği vurgulandı. Piri "Normalde oda fiyatımız tek kişi 4.000 TL oda kahvaltı açık büfe kahvaltısı dahil. Uzun süreli konaklamalarda günlük 1750 TL. 1+1 evler de zaten 50 - 60 bin TL civarında olduğu için daha cazip geliyor" ifadelerini kullandı.