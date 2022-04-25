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Son dakika: 3600 ek gösterge için geri sayım başladı! Maaş ve ikramiye zammında detaylar netleşiyor: 1500 lira artış olacak…

25.04.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 3600 ek göstergede mayıs ayı işaret edilmişti. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemede ayrıntılar netleşmeye başladı. Ek göstergenin yükselmesiyle emekli maaşı ve ikramiyelere gelecek oran belli olurken kriter olarak ise dört unsur belirlendi. İşte 3600 ek gösterge son dakika haberi için detaylar…

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemede ayrıntılar ortaya çıktı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen'in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3'üncü toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi için üçüncü toplantı öncesi detaylar da netleşmeye başladı. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak. (SABAH)

Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN
Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

KOMİSYON SENDİKALARI DİNLEDİ

KOMİSYON SENDİKALARI DİNLEDİ
Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.
Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını açıkladı.
Bakan Bilgin, "Kamuda çalışan avukatların göstergeleri 3000. Statüleri itibariyle benzeri gruplar. Örneğin, öğretmenlere 3600 vereceğiz değil mi? Öğretmene 3600 veriyoruz ama il milli eğitim müdürü, 3600 olmaz. Bunu değiştirmemiz, statüleri düzenlememiz lazım. Bu durum il müftüsü için de geçerli. Din çalışanlarına dini görevlilere verdiğimiz 3600'ü müftü ile farklılaştırmamamız lazım. Statülere göre bir farklılaştırma yaparak adalet duygusunu korumamız gerekiyor" dedi. Bakan Bilgin son dakika açıklamasında bu konuda bir maliyet hesabı yapıldığını belirterek, "Emekli ikramiyelerine kadar (25 milyar lira) çıkabilir bir rakam" diye konuştu.
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