Son dakika: 3600 ek gösterge için geri sayım başladı! Maaş ve ikramiye zammında detaylar netleşiyor: 1500 lira artış olacak…

Son dakika: 3600 ek gösterge düzenlemesi Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemede ayrıntılar ortaya çıktı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen'in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3'üncü toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesi için üçüncü toplantı öncesi detaylar da netleşmeye başladı. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak. (SABAH)

Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

KOMİSYON SENDİKALARI DİNLEDİ Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.

Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını açıkladı.