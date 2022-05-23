Son dakika: 3600 ek göstergede rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak?

Son dakika: 3600 ek gösterde zam tablosu belli olmaya başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte hangi meslek grubunda bulunan kişilerin alacağı zamlı yeni maaş ve emekli ikramiyeleri de belli olacak . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İşte 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu...
İŞTE MESLEK MESLEK YENİ EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ
Genel Müdür
Mevcut ek gösterge: 6400
Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800
Mevcut emekli maaşı: 14.217
Mevcut emekli ikramiyesi: 303.736
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14.295
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303.561
Genel Müdür Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4800
Mevcut emekli maaşı: 9.800
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 10.407
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 269.304
Üniversite Genel Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 9.310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352
Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.999
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352
Fakülte Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5.627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
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