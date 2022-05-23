Son dakika: 3600 ek göstergede rakamlar netleşiyor! Kim ne kadar zam alacak?

Son dakika: 3600 ek gösterde zam tablosu belli olmaya başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte hangi meslek grubunda bulunan kişilerin alacağı zamlı yeni maaş ve emekli ikramiyeleri de belli olacak . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İşte 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu...