Son dakika: 3600 ek göstergenin maliyeti ortaya çıktı!

Son dakika: Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bekleniyor. Ardından kamuoyuna açıklanacak yeni düzenlemede kapsam da nihai açıklama ile netleşecek. Düzenleme kapsamında polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini içeren 4 meslek grubu için hazırlık yapılmıştı. Ancak 3600 ek gösterge için yeni alınacak karar ile bu hizmet kollarının statü içinde farklılaşan adımları da atılmış olacak. Yani dört meslek grubunu kapsayan düzenlemenin kapsamı böylece genişletilecek.

SENDİKALAR YANSITMA OTRANLARINDA DÜZENLEME İSTİYOR

Memur Sendikaları hazırladıkları taslaklarda, ek göstergelerde yapılan düzenlemeler kadar memur maaşlarına da yansıyacak şekilde ‘tazminat yansıtma oranı’nda da ayarlamalar yapılmasını talep etmişti. Konuya ilişkin konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Ek Gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ise, uzun süredir ek göstergelerin tazminat yansıtma oranıyla birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarlı olduklarını ve taslak hazırlıklar sunduklarını dile getirdi.

DEVLETE MALİYETİ TAHMİNİ 100 MİLYAR LİRA OLACAK

Habertürk’te yer alan bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Toplantılarda maliyet hesabına ilişkin bilgi verilmedi. Ancak Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, Maliye, tüm memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.

Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.