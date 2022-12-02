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  4. Son dakika: 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… 3 gün sonra açıklanıyor! Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay: 1.200 TL'lik fark

Son dakika: 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… 3 gün sonra açıklanıyor! Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay: 1.200 TL'lik fark

02.12.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emekli Ocak 2023 zammı için gün sayarken yeni maaşları belirleyecek en kritik veri 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyonunun belli olması ile zamlar için 5 aylık rakamlar netleşecek. 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları ile emekliler içinse 4 ayrı zam tahmini yapıldı. Peki memur ve emekli en düşük ne kadar maaş alacak. İşte OCAK 2023 emekli ve memur zam tablosu ve 1.200 liralık ‘maaş farkı’ detayı…

Son dakika: 7’den 77’ye herkes yeni zamlı maaşlar için gözünü enflasyon rakamlarına çevirdi. Memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek enflasyon rakamları için sadece iki veri kaldı. Ocak 2023 zamları öncesi son viraja girilirken en kritik enflasyon verisi 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin zam oranı için 5 aylık rakam böylece netleşecek.

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL! Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

"HERKESİ LAYIK OLDUĞU REFAH DÜZEYİNE KAVUŞTURMAYA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı ile asgari ücret zammı için yeni atılacak adımları anımsatarak, “Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA 4 AYLIK RAKAMLAR NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak. Buna rakamlara ek gösterge ile gelen artış da dahil edildiğinde yeni maaşlar daha yukarı çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE OLACAK?

4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11,88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Öte yandan sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği öngörülüyor. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verilerinin de eklenmesiyle nihai rakam 3 Ocak'ta belli olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ARTIYOR

3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu rakamın asgari ücret düzeyine çıkartılmasına Çalışma Bakanlığı'nın, "Ücret dengesizliği olur. Örneğin bin 500 gün prim yatıran kişi 10 bin gün yatıran ile aynı parayı alacak. Bu da adil değil" diye karşı çıktığı bildirildi. Ekonomistlerin tahminlerine göre ise bu rakamın yüzde 50 zamla 5.250 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ortalama emekli maaşlarının ise 6.900 lira olabileceği tahminler arasında yer alıyor.

İNTİBAK YASASI İLE 1.200 TL DAHA ARTACAK

Öte yandan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor. Yeni intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişilerin maaşı yeniden hesaplanacak. Böylece, milyonlarca emeklinin maaşı, çalışma süresi ve prim ödemelerine göre değişen oranlarda artacak. İntibak çıkarsa emekli maaşları 1.200 TL'ye varan miktarda yükselebilecek.

4 AYRI ZAM TAHMİNİ

Artışlar merakla beklenirken bazı ipuçları da bulunuyor. Yıl sonu içinse 4 ayrı zam tahmini var.

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM
  • 2022 enflasyon tahmini: Yüzde 65
  • SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 15,91
  • Memur/memur emeklisi zam oranı: Yüzde 16,99

MERKEZ BANKASI

MERKEZ BANKASI
  • 2022 enflasyon tahmini: Yüzde 65,2
  • SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 16,05
  • Memur/memur emeklisi zam oranı: Yüzde 17,13

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ
  • 2022 enflasyon tahmini: Yüzde 73,12
  • SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 21,61
  • Memur/memur emeklisi zam oranı: Yüzde 22.75

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
  • 2022 enflasyon tahmini: Yüzde 68,06
  • SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: Yüzde 18,06
  • Memur/memur emeklisi zam oranı: Yüzde 19,16
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memur zammı emekli zammı

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