SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE ZAM! EPDK yazı yollamıştı: Benzin ve motorin indirimleri boşa çıktı (14 Mart Perşembe benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol, ABD stoklarındaki düşüşün ardından beş haftanın en büyük kazancını elde ediyor. ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra bugün varil başına 80 doların altında işlem gördü. Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Hem benzin hem mazot için zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 14 Mart 2024 Perşembe benzin motorin fiyatı…



