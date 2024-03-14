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  4. SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE ZAM! EPDK yazı yollamıştı: Benzin ve motorin indirimleri boşa çıktı (14 Mart Perşembe benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE ZAM! EPDK yazı yollamıştı: Benzin ve motorin indirimleri boşa çıktı (14 Mart Perşembe benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.03.2024 09:04
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Son dakika: Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ile araç sahiplerini bir nebze rahatlatan akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol ve dolar kurundaki yükselişle hem benzin fiyatı hem de motorin fiyatları yeniden zamlanacak! Peki 14 Mart 2024 Perşembe güncel benzin mazot fiyatı, ne kadar kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ve haberin detayları…

Son dakika haberi… Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol, ABD stoklarındaki düşüşün ardından beş haftanın en büyük kazancını elde ediyor. ABD ham petrolü Çarşamba günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra bugün varil başına 80 doların altında işlem gördü. Brent 84 dolar civarında işlem görüyor. Petroldeki yükseliş devam ederken akaryakıt fiyatları için son dakika gelişmesi yaşandı. Hem benzin hem mazot için zam yolda! İşte güncel akaryakıt fiyatları ve 14 Mart 2024 Perşembe benzin motorin fiyatı…

Anlık Borsa

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

SON DAKİKA: AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruş olması yönünde.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şu anda benzin fiyatı İstanbul’da ortalama 40,50 TL, Ankara’da 41,21 TL ve İzmir’de 41,42 TL’den satılıyor.

Motorin fiyatları ise İstanbul’da 40,69 TL, Ankara’da 41,49 TL ve İzmir’de 41,70 lira seviyesinde bulunuyor.

ZAM SONRASI BENZİN VE MAZOT FİYATI NE OLACAK?

ZAM SONRASI BENZİN VE MAZOT FİYATI NE OLACAK?

Bu gece yapılacak zamların ardından benzin fiyatları İstanbul’da 42,03 TL, Ankara’da 42,74 TL  ve İzmir’de 42,95 liradan satılacak.

Mazot fiyatları ise sırasıyla 41,79 TL, 42,59 TL ve 42,80 liradan satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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