Son dakika: Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları! ABD enflasyonu belli oluyor: İki uzman hem ons altın hem de gram altın tahminini açıkladı

Son dakika: Hem ons altın hem de gram altın fiyatı yükseliş trendine girmiş hatta geçtiğimiz haftadan bu yana hemen her gün rekor kırmıştı. Bu gelişmelerle canlı altın fiyatları 12 Mart 2024 Salı günü de başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor. Piyasadaki hareketlilik devam ederken Ekonomist Filiz Eryılmaz ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş çok kritik yorumlarda bulundular. Saat 16.30’a dikkat!
Altın fiyatları rekor kırarken tüm dikkatler bugün ABD’ye çevrildi. Geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell para politikasının çok erken veya çok fazla gevşemesinin enflasyondaki ilerlemeyi tersine çevirebileceğini ve enflasyonu hedefe döndürmek için daha da sıkı politika gerekebileceğini söyledi.
Fed, süreci temkinli duruş ile devam ettirmeye çalışırken bugün 16.30’da çok kritik olan Şubat ayı ABD enflasyon verisi açıklanacak. Bu kapsamda ülkede enflasyonun yüzde 3.1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor.
Uzmanlar beklenti altında kalabilecek ve ekonomik soğumaya işaret eden verilerin devamı halinde Fed’in istediği manevra alanına sahip olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca veri sonrasında para ve değerli metal piyasasında hareketliliğin daha da artabileceği ifade ediliyor.
Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının değerli metallerde son dönemde yaşanan yükselişi teyit etmesi kazanımların korunmasını sağlıyor. Bu kapsamda bugün ons altın fiyatı 2190 doların üzerine kadar yükseldi. Şu sıralar ise 2.184 dolardan işlem görüyor.
Yurt içine bakıldığında 32 liranın üzerinde bulunan dolar/TL kurunu görüyoruz. Hem ons altın hem de dolardaki yükseliş ise gram altın fiyatı için geçtiğimiz haftadan bu yana peş peşe tarihi zirveleri getirdi. Bugün altının gram fiyatı 2.378 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 4.137 TL ve Cumhuriyet altını 17.434 TL’den değerleniyor.