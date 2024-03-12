Son dakika: Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları! ABD enflasyonu belli oluyor: İki uzman hem ons altın hem de gram altın tahminini açıkladı

Son dakika: Hem ons altın hem de gram altın fiyatı yükseliş trendine girmiş hatta geçtiğimiz haftadan bu yana hemen her gün rekor kırmıştı. Bu gelişmelerle canlı altın fiyatları 12 Mart 2024 Salı günü de başta gram ve çeyrek altın fiyatları ile sorgulanıyor. Piyasadaki hareketlilik devam ederken Ekonomist Filiz Eryılmaz ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş çok kritik yorumlarda bulundular. Saat 16.30’a dikkat!



