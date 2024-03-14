Son dakika: Altın fiyatları için uzmandan al haberi! Gram altın da ons altın da rekor kırarken yeni tahmin: ‘Teyide ihtiyaç var’

Son dakika haberi… Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yatırımcılar 14 Mart 2024 Perşembe günü de Kapalıçarşı piyasasında yaşanan hareketliliği araştırıyor. Dün 2.273 liraya kadar yükselen gram altın tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. İşte güncel altın fiyatları ve dev kurumdan altın tahmini…
ABD enflasyon verisi tahvil fiyatlarında yükselişe destek olmuş bu da ons altın fiyatını rekor seviyelerden 1 ayın en büyük düşüşüne zorlamıştı. Ons altın fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin tahvil getirilerinde yükselişe destek olmasıyla, bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.
Ancak ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine Haziran’da başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediği ifade ediliyor.
Altının onsu tüm bu gelişmelerle bugün 2081 dolara kadar yükseldi.
Yurt içinde gram altı fiyatu da dolar/TL’deki yükseliş ile birlikte tarihi zirvesini 2273 liraya taşımıştı. Bugüne bakıldığında altının gram fiyatı 2.243 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.152 lira, Cumhuriyet altını 17.394 lira ve 22 ayar bileziğin gramı da 2.373 lira seviyesinde bulunuyor.
JPMorgan Chase & Co. için altın, emtia piyasalarında 1 numaralı seçim ve bankanın küresel emtia araştırma başkanı Natasha Kaneva'ya göre fiyat bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeline sahip.