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Son dakika: Altın fiyatları için uzmandan al haberi! Gram altın da ons altın da rekor kırarken yeni tahmin: ‘Teyide ihtiyaç var’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.03.2024 07:47
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Son dakika: Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Peş peşe rekor kıran altın fiyatları bir miktar geri çekilirken Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 ayyar bileziğin gram fiyatı gündemdeki sıcaklığını koruyor. Peki altın fiyatları ne olur? Bu kez tahmin ABD’li JP Morgan’dan geldi. Ons altın fiyatı için 2500 dolarlık yeni bir tahminde bulundular. İşte güncel altın grafiği ve piyasadaki son dakika gelişmeleri…

Son dakika haberi… Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yatırımcılar 14 Mart 2024 Perşembe günü de Kapalıçarşı piyasasında yaşanan hareketliliği araştırıyor. Dün 2.273 liraya kadar yükselen gram altın tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. İşte güncel altın fiyatları ve dev kurumdan altın tahmini…

ALTIN


Anlık Borsa

ABD enflasyon verisi tahvil fiyatlarında yükselişe destek olmuş bu da ons altın fiyatını rekor seviyelerden 1 ayın en büyük düşüşüne zorlamıştı. Ons altın fiyatı, dün beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin tahvil getirilerinde yükselişe destek olmasıyla, bir ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Ancak ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine Haziran’da başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediği ifade ediliyor.

ONS ALTIN FİYATI YENİDEN YÜKSELİŞTE

ONS ALTIN FİYATI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Altının onsu tüm bu gelişmelerle bugün 2081 dolara kadar yükseldi.

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yurt içinde gram altı fiyatu da dolar/TL’deki yükseliş ile birlikte tarihi zirvesini 2273 liraya taşımıştı. Bugüne bakıldığında altının gram fiyatı 2.243 liradan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.152 lira, Cumhuriyet altını 17.394 lira ve 22 ayar bileziğin gramı da 2.373 lira seviyesinde bulunuyor.

ABD’Lİ DEV KURUMDAN ALTIN TAHMİNİ

ABD’Lİ DEV KURUMDAN ALTIN TAHMİNİ

JPMorgan Chase & Co. için altın, emtia piyasalarında 1 numaralı seçim ve bankanın küresel emtia araştırma başkanı Natasha Kaneva'ya göre fiyat bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeline sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Altın
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