Son dakika: Altın fiyatları için uzmandan al haberi! Gram altın da ons altın da rekor kırarken yeni tahmin: ‘Teyide ihtiyaç var’

Son dakika haberi… Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Yatırımcılar 14 Mart 2024 Perşembe günü de Kapalıçarşı piyasasında yaşanan hareketliliği araştırıyor. Dün 2.273 liraya kadar yükselen gram altın tarihi zirvesini bir kez daha güncelledi. İşte güncel altın fiyatları ve dev kurumdan altın tahmini…



