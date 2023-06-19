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  4. SON DAKİKA: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? TÜRK-İŞ açıklaması sonrası gözler o rakamlarda: Merkez Bankası verileri ile 10.079 TL hesabı...

SON DAKİKA: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? TÜRK-İŞ açıklaması sonrası gözler o rakamlarda: Merkez Bankası verileri ile 10.079 TL hesabı...

19.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı. Toplantının ardından TÜRK-İŞ 'asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?' sorusuna net yanıt verdi. Masada rakam konuşulmadığı ancak dolar değil TL üzerinden hesap yapılacağı bildirildi. Öte yandan karar öncesi kritik ipucu ise Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerden geldi. 6 aylık enflasyonun yüzde 18,50 olması bekleniyor. Ortaya çıkan rakam ise refah payı hariç 10.079 TL...

Asgari ücret 2023 son dakika: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı gerçekleşti. Asgari ücret brüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylar da netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. KEZ TOPLANDI

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, bugün ikinci kez toplandı.

TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

TÜRK-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Açıklamayı tahmin ediyorum Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Rakamlar konusu bu hafta sonuca gelir diye düşünüyoruz. Bayramdan önce asgari ücret rakamının açıklanmasını düşünüyoruz. Buna bir ara zam diyebiliriz" dedi.

500 DOLAR YANITI: "TL OLARAK KONUŞULUYOR"

Ağar sözlerine şunları da ekledi:

"Asgari ücret TL olarak konuşuluyor. 500 dolar üzerinden değil. Şu anda o rakamları bundan önceki sayın bakanımız Vedat bey o rakamı telaffuz etti. Biz Vedat bey ile de bunlar görüşüldü. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze daha rahatlamaları için temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zam gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra komisyon tekrar bir araya gelecek."

RAKAM KONUŞULDU MU?

"Rakam hiç gündeme gelmedi, biz de söylemedik hiç. Netleşmediği için o rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta komisyonun ve siyasi iktidarın ve işverenler ve işçi kesimi tarafından mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa biz muhalefet şerhimizi koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor."

6 AYLIK ENFLASYON ORANI

6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce yüzde 20-23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre yüzde 18,50’de kaldı.

İŞTE TÜRK-İŞ VE TİSK’İN ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEP ETTİĞİ O RAKAMLAR

İŞTE TÜRK-İŞ VE TİSK’İN ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEP ETTİĞİ O RAKAMLAR

İşçi ve işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte ilk toplantı sonrası kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.

TİSK'TEN 'UZLAŞMA' MESAJI

TİSK'TEN 'UZLAŞMA' MESAJI

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, 6 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekmişti. Akkol,  "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yüzde 30’luk artışa da sıcak bakan işveren kesimi vergiler konusunda desteklerin sürmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

TÜRK-İŞ DESTEK BEKLİYOR

TÜRK-İŞ DESTEK BEKLİYOR

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu. İşçi kesimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yüzde 6 oranında destek isterken, Temmuz zammı için 500 dolar kırmızı çizgisinin korunmasını talep ediyor.

HÜKÜMET TOPLADIĞI VERİLER İLE MASADA

HÜKÜMET TOPLADIĞI VERİLER İLE MASADA

Hükümet ise Mart ayından beri gerçekleştirdiği saha çalışmalarından elde ettiği verileri masada bulunduruyor. 

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asgari ücret

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