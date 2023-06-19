SON DAKİKA: Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak? TÜRK-İŞ açıklaması sonrası gözler o rakamlarda: Merkez Bankası verileri ile 10.079 TL hesabı...

Asgari ücret 2023 son dakika: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı gerçekleşti. Asgari ücret brüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylar da netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. KEZ TOPLANDI

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, bugün ikinci kez toplandı.

TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

TÜRK-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Açıklamayı tahmin ediyorum Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Rakamlar konusu bu hafta sonuca gelir diye düşünüyoruz. Bayramdan önce asgari ücret rakamının açıklanmasını düşünüyoruz. Buna bir ara zam diyebiliriz" dedi.



500 DOLAR YANITI: "TL OLARAK KONUŞULUYOR"

Ağar sözlerine şunları da ekledi:

"Asgari ücret TL olarak konuşuluyor. 500 dolar üzerinden değil. Şu anda o rakamları bundan önceki sayın bakanımız Vedat bey o rakamı telaffuz etti. Biz Vedat bey ile de bunlar görüşüldü. Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze daha rahatlamaları için temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zam gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra komisyon tekrar bir araya gelecek."

RAKAM KONUŞULDU MU?

"Rakam hiç gündeme gelmedi, biz de söylemedik hiç. Netleşmediği için o rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta komisyonun ve siyasi iktidarın ve işverenler ve işçi kesimi tarafından mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa biz muhalefet şerhimizi koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor."