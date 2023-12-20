Son dakika: Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor: Yüzde 40, 50, 55… ‘O oranı konuşmayacağız bile!’ Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Asgari ücret mesaisinde takvim işliyor. Şu an için 2023 net asgari ücret rakamı 11.402, brüt asgari ücret ise 13.414,50 TL olarak uygulanıyor. Ücretlerin enflasyon altında olmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilirken zam oranının yüzde 40-50 aralığında şekil almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.



