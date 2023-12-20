Son dakika: Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor: Yüzde 40, 50, 55… ‘O oranı konuşmayacağız bile!’ Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Son dakika: Asgari ücret mesaisinde takvim işliyor. Şu an için 2023 net asgari ücret rakamı 11.402, brüt asgari ücret ise 13.414,50 TL olarak uygulanıyor. Ücretlerin enflasyon altında olmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her fırsatta dile getirilirken zam oranının yüzde 40-50 aralığında şekil almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar hafta başında gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamasında, “Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz” dedi.
3. toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.
Asgari ücret 4. toplantısı ise uzlaşılmaya en yakın rakamın ortaya çıktığı toplantı olacak. Masada alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Erdoğan’ın maaşlara son dokunuşu yaparak yeni asgari ücret duyurulacak.
Erdoğan’ın onayından geçen 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor. Asgari ücret kararı, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olacak.
Geçen yıl yapılan asgari ücret pazarlıkları 22 Aralık’ta
sonuçlanmış, açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Asgari
ücrete ara zam ise Haziran ayının sona ermesinden 10 gün önce belirlenmiş, Temmuz
ayında hesaplara yatırılmıştı.