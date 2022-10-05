SON DAKİKA | Asgari ücret Ocak 2023 zammı için yeni rakam! İlk kez dile getirildi: ‘İki kez zam’ seçeneği masada

Son dakika… Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirlemek için yoğun bir mesai harcayacak. Net asgari ücret bu yıl başında rekor bir artış ile yüzde 52 zamlanmıştı. Enflasyonun artışa geçmesiyle Temmuz'da bir zam daha yapılan asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NET MESAJ

Konuya ilişkin en net açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, “Önümüzdeki yıl başında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.



KURUMLARIN YIL SONU İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

AA Finans'ın yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre, 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu. Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre rakam yüzde 67,73 olan yıl sonu enflasyon tahmini, Orta Vadeli Program’da (OVP) ise yüzde 65 olarak açıklandı.



YÜZDE 80 ZAMMI İKİYE BÖLEBİLİRLER

Bu gelişmelerin ardından milyonlarca çalışan şimdiden hesap yapmaya başlarken asgari ücret zammı için uygulanacak formül merak konusu oldu. Asgari ücret için geçtiğimiz yıllara bakıldığında enflasyonun 5-7 puan üzerinde artışlar yapıldığı görülüyor. Ancak Ocak zammı için Ankara kulislerinde yeni bir iddia konuşulmaya başlandı.

