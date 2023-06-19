SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! Merkez Bankası açıkladı: Yeni asgari ücret zammı için hesaplar değişti… İşçi ve İşveren bu rakamlarla masaya oturacak

Asgari ücret 2023 son dakika: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı ile zamlı maaşlar için masaya ilk kez rakam gelmesi bekleniyor. Asgari ücret brüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylar da netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları…