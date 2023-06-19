SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor! Merkez Bankası açıkladı: Yeni asgari ücret zammı için hesaplar değişti… İşçi ve İşveren bu rakamlarla masaya oturacak

Asgari ücret 2023 son dakika: Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde açıklanması beklenen Temmuz zammı için bugün önemli bir adım daha atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı ile zamlı maaşlar için masaya ilk kez rakam gelmesi bekleniyor. Asgari ücret brüt net zamlı oranları için tüm gözler işçi ve işveren kesimine çevrilirken detaylar da netleşmeye başladı. İşte asgari ücret son dakika haberinin detayları…
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını yarın saat 10.00'da yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.
Öte yandan komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.
Mayıs enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık zam oranı 15,26 olmuştu. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde Haziran ayı için enflasyon beklentisi ise 2,81 olarak açıklandı. Daha önce yüzde 20-23 seviyelerinde gelmesi öngörülen 6 aylık enflasyon beklentisi bu hesaba göre yüzde 18,50’de kaldı.
İşçi ve işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, daha önce yaptığı açıklamada görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, 6 aylık enflasyon rakamlarına dikkat çekmişti. Akkol, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yüzde 30’luk artışa da sıcak bakan işveren kesimi vergiler konusunda desteklerin sürmesi gerektiğini de vurgulamıştı.