Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma! Yüzde 40,50 derken yüzde 59,96’lık zam hesabı: İşverene maliyet 25 bin lirayı aşacak

Son dakika: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayıyla birlikte başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.
ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA
Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil
edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari
ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak.
Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı
olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı
mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini
masada direkt olarak aktaracak.
BU ARAŞTIRMAYI GÜNDEME GETİRECEK
Türk-İş, bugün açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı
Araştırması'nın Kasım sonuçlarını da masaya taşıyacak. Araştırmaya göre, Kasım
ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için
yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 25
lira oldu.
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri
ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen
'yoksulluk sınırı' ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın
'yaşama maliyeti' de Türk-İş'in araştırmasında aylık 18 bin 239 lira olarak
belirlendi.
Masaya enflasyon verileri de gelecek. Burada en önemli veri
2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri olacak. Orta Vadeli Program'da
2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 6 aylık
enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Temmuz'da yaklaşık yüzde 34 zamla net
11 bin 402 lira yapılan asgari ücret bu orana göre 15 bin 707 liraya
yükselirken, ayrıca bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.