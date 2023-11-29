Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma! Yüzde 40,50 derken yüzde 59,96’lık zam hesabı: İşverene maliyet 25 bin lirayı aşacak

Son dakika: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayıyla birlikte başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.





ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak.

Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini masada direkt olarak aktaracak.

BU ARAŞTIRMAYI GÜNDEME GETİRECEK Türk-İş, bugün açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım sonuçlarını da masaya taşıyacak. Araştırmaya göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 25 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de Türk-İş'in araştırmasında aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi.