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  4. Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma! Yüzde 40,50 derken yüzde 59,96’lık zam hesabı: İşverene maliyet 25 bin lirayı aşacak

Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda gündeme gelecek araştırma! Yüzde 40,50 derken yüzde 59,96’lık zam hesabı: İşverene maliyet 25 bin lirayı aşacak

29.11.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık’ın ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelecek. Masaya oturacak taraflar çalışmalarını hızlandırırken, Türk-İş'in masaya getireceği açlık sınırı, geçim maliyeti gibi veriler içeren araştırmasının sonuçları da açıklandı. Ocak zammı ile net asgari ücret için ihtimaller sıralanırken, işverene maliyeti de ortaya çıktı.

Son dakika: Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme süreci Aralık ayıyla birlikte başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca gerçekleştireceği 4 toplantıda 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeni ücreti karara bağlayacak.

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ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA

ASGARİ ÜCRETLİLER MASADA
Toplantılarda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil edecek. Türk-İş bu yıl bir ilke de imza atacak. Geçtiğimiz yıllarda bir asgari ücretliye komisyonda yer veren Türk-İş, bu yıl bu sayıyı 4'e çıkaracak.
Türk-İş'in komisyondaki 5 temsilcisinden 1'i sendikacı olurken, 4'ünü ise garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden asgari ücretliler oluşturacak. Asgari ücretliler taleplerini masada direkt olarak aktaracak.

BU ARAŞTIRMAYI GÜNDEME GETİRECEK

BU ARAŞTIRMAYI GÜNDEME GETİRECEK
Türk-İş, bugün açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Kasım sonuçlarını da masaya taşıyacak. Araştırmaya göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 14 bin 25 lira oldu.
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de Türk-İş'in araştırmasında aylık 18 bin 239 lira olarak belirlendi.
Masaya enflasyon verileri de gelecek. Burada en önemli veri 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon verileri olacak. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 olarak bekleniyor. Temmuz'da yaklaşık yüzde 34 zamla net 11 bin 402 lira yapılan asgari ücret bu orana göre 15 bin 707 liraya yükselirken, ayrıca bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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